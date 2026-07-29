Bất động sản vào chu kỳ mở rộng, căn hộ dự báo dẫn dắt thị trường

Theo báo cáo triển vọng Việt Nam 6 tháng cuối năm 2026 của CTCP Chứng khoán MB (MBS), thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn mở rộng trong chu kỳ 2026-2027.

Dự án Izumi City (phường Long Hưng, TP Đồng Nai) với quy mô 170 ha của chủ đầu tư Nam Long. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo triển vọng Việt Nam 6 tháng cuối năm 2026, đồng thời đưa ra đánh giá đối với các doanh nghiệp bất động sản trong danh mục theo dõi.

Theo nhận định của MBS, giai đoạn 2026-2027, ngoại trừ Vinhomes (VHM) tập trung mở bán tại các đại đô thị như Green Paradise, trong năm nay, các doanh nghiệp niêm yết có quy mô nhỏ hơn như Khang Điền (KDH), Nam Long (NLG) và Đất Xanh (DXG) sẽ chủ yếu khai thác các dự án từ quỹ đất hiện hữu.

Trong đó, Nam Long dự kiến mở bán phân khu thấp tầng tiếp theo tại loạt dự án Waterpoint (Long An), Izumi (TP Đồng Nai) và các căn hộ tại Mizuki Park (TP.HCM). Khang Điền dự kiến triển khai phân khu cao tầng và thấp tầng tại Gladia (Thủ Đức) và Solina (Bình Chánh). Trong khi đó, Đất Xanh tập trung mở bán giai đoạn 3 dự án chung cư Prive và dự án Gem Sky World (Đồng Nai).

Các chuyên gia phân tích cho rằng giai đoạn 2026-2027 sẽ là chu kỳ mở rộng của ngành bất động sản Việt Nam. Tuy nhiên, nhu cầu được dự báo sẽ tập trung chủ yếu ở các dự án phục vụ nhu cầu ở thực như căn hộ.

Đồng thời, các chủ đầu tư tham gia phát triển dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) được đánh giá có lợi thế hơn so với các chủ đầu tư truyền thống trong bối cảnh bảng giá đất tăng mạnh.

MBS cũng đưa ra dự phóng kết quả kinh doanh giai đoạn 2026-2027 của các doanh nghiệp bất động sản, trong đó Vinhomes dự báo tiếp tục là doanh nghiệp dẫn đầu về quy mô.

Năm 2026, doanh thu của chủ đầu tư này ước đạt 191.387 tỷ đồng và tăng lên 240.398 tỷ đồng trong năm 2027. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 56.397 tỷ và 67.376 tỷ đồng , tương ứng tăng 35% và 19%.

Đối với Tập đoàn Nam Long, MBS dự báo doanh thu năm 2026 có thể đạt 5.300 tỷ đồng , tăng 6% so với năm trước, và doanh thu năm 2027 dự báo đạt 4.700 tỷ đồng .

Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ của Nam Long được dự phóng đạt 790 tỷ đồng trong năm nay, tăng 5% so với năm 2025. Mức lợi nhuận năm 2027 dự báo cũng ở mức 730 tỷ đồng . Theo MBS, biên lợi nhuận gộp của Nam Long dự kiến vẫn duy trì ở mức cao, đạt 41,5% trong năm 2026 và dự kiến tăng lên 42,8% vào năm 2027.

Đối với Khang Điền, doanh thu dự báo đạt 4.820 tỷ đồng trong năm nay và tăng lên 5.140 tỷ đồng vào năm 2027. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 1.183 tỷ và 1.020 tỷ đồng , tương ứng tăng 12% trong năm 2026 trước khi giảm 14% vào năm 2027.

Với Đất Xanh, doanh thu năm nay dự báo đạt 4.500 tỷ đồng , tăng 7% so với năm trước và tiếp tục tăng 29% trong năm tiếp theo, lên 5.818 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 320 tỷ đồng năm 2026 và đạt 550 tỷ đồng năm 2027, tương ứng tăng 39% và 72%.