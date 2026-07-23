Ông Nguyễn Duy Hưng: Giá nhiều cổ phiếu đã ở mức hấp dẫn

Giữa lúc chứng khoán lao dốc và tâm lý bi quan bao trùm, Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng bất ngờ lên tiếng. Ngay sau đó, thị trường bất ngờ đảo chiều tăng gần 31 điểm.

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng. Ảnh: SSI.

Ngày 23/7, trong bối cảnh chỉ số VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán mạnh sau cú lao dốc lịch sử của phiên liền trước, Chủ tịch Công ty Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng - người được mệnh danh là "sói già" của thị trường chứng khoán Việt Nam - đã đăng tải thông điệp ngắn gọn trên mạng xã hội rằng: “Giá nhiều cổ phiếu đã ở mức hấp dẫn cho nhà đầu tư tích sản theo trường phái đầu tư giá trị”.

Thời điểm ông Nguyễn Duy Hưng lên tiếng cũng là lúc chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một trong những đợt điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm 2026.

Trong phiên 22/7 trước đó, chỉ số VN-Index lao dốc 63,03 điểm (-3,6%) xuống còn 1.668,53 điểm, đánh mất mốc tâm lý quan trọng 1.700 điểm. Áp lực bán diễn ra trên diện rộng khi hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và nhóm vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu, nhiều mã rơi xuống mức giá thấp nhất trong nhiều tháng.

Tính từ đầu tháng 7, chỉ số lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam đã mất gần 200 điểm, tương ứng khoảng 11%, qua đó lùi về vùng thấp nhất trong gần 4 tháng. Đà giảm mạnh khiến vốn hóa của sàn HoSE "bốc hơi" hơn 900.000 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tháng, thu hẹp xuống còn khoảng 7,9 triệu tỷ đồng . Mức sụt giảm này cũng kéo định giá của nhiều doanh nghiệp niêm yết xuống đáng kể so với giai đoạn thị trường ở vùng đỉnh.

Đáng chú ý, sau khi Chủ tịch SSI chia sẻ quan điểm, cục diện thị trường đã thay đổi rõ rệt trong phiên giao dịch buổi chiều ngày 23/7.

Sau buổi sáng giằng co và đầy thận trọng, dòng tiền bắt đáy bất ngờ gia tăng mạnh tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt ở nhóm ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. Lực cầu hấp thụ lượng hàng giá thấp nhanh chóng lấn át bên bán, tạo nên một nhịp hồi phục mạnh trên diện rộng.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 30,85 điểm (+1,9%) lên 1.699,38 điểm; HNX-Index tăng 5,58 điểm (+2%) lên 281,07 điểm; UPCoM-Index tăng 0,76 điểm (+0,6%) lên 125,53 điểm. Diễn biến này giúp thị trường lấy lại khoảng một nửa số điểm đã đánh mất trong phiên bán tháo trước đó, đồng thời phần nào cải thiện tâm lý nhà đầu tư sau chuỗi ngày giảm sâu.

VN-Index đảo chiều tăng sau phát biểu của ông Nguyễn Duy Hưng. Ảnh: TradingView.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên ông Nguyễn Duy Hưng đưa ra quan điểm mang tính "đi ngược đám đông" vào những thời điểm thị trường rơi vào trạng thái bi quan. Trong nhiều năm qua, mỗi khi chứng khoán Việt Nam xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh, Chủ tịch SSI thường chia sẻ góc nhìn của bản thân.

Tháng 4/2025, khi thị trường chịu cú sốc từ thông tin liên quan đến chính sách thuế quan, ông từng nhận định: "Không có lý do gì thị trường phản ứng như tận thế, đã đến lúc bắt đáy". Sau phát biểu này, VN-Index bước vào một nhịp phục hồi đáng kể khi tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại.

Đến tháng 12/2025, trong bối cảnh VN-Index điều chỉnh khoảng 100 điểm sau giai đoạn tăng "nóng", ông tiếp tục cho rằng mức tăng của thị trường chủ yếu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhiều doanh nghiệp khác đã rơi xuống vùng định giá thấp và trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư dài hạn.

Sang tháng 3 năm nay, khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu tăng mạnh và chứng khoán toàn cầu biến động, ông Hưng đặt câu hỏi: "Chiến sự ở Iran làm giá dầu tăng, nhưng có tới mức TTCK Việt Nam hoảng loạn không nhỉ?".

Gần đây nhất, vào tháng 5/2026, khi tâm lý "Sell in May" lan rộng trên thị trường, ông Nguyễn Duy Hưng tiếp tục cho rằng đây chỉ là một quy luật mang tính kinh nghiệm. Theo ông, thị trường chứng khoán không vận hành theo lịch mà phụ thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư.