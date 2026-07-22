Các tỷ phú Việt mất bao nhiêu tiền trong ngày VN-Index giảm 62 điểm?

Đà lao dốc của thị trường chứng khoán không chỉ khiến 12 tỷ USD vốn hóa thị trường bị thổi bay mà còn kéo theo khối tài sản của nhiều doanh nhân giàu nhất Việt Nam.

Các tỷ phú giàu nhất Việt Nam mất hàng tỷ USD trong phiên VN-Index lao dốc 62 điểm. Ảnh: Phương Lâm.

Làn sóng bán tháo trên thị trường chứng khoán trong phiên 22/7 không chỉ cuốn phăng gần 310.000 tỷ đồng , tương đương khoảng 12 tỷ USD , vốn hóa của 3 sàn giao dịch mà còn khiến khối tài sản của nhiều tỷ phú USD Việt Nam sụt giảm mạnh.

Chỉ trong một phiên, tài sản ròng của hàng loạt doanh nhân "bốc hơi" từ vài nghìn tỷ đến hàng chục nghìn tỷ đồng, khi nhiều mã chứng khoán vốn hóa lớn lao dốc.

Giới tỷ phú mất hàng tỷ USD tài sản

Tỷ phú chịu tác động mạnh nhất trong phiên bán tháo hôm nay là Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khi cổ phiếu VIC giảm hết biên độ xuống 202.100 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Diễn biến này ngay lập tức tác động đến khối tài sản ròng của ông Vượng do Forbes thống kê. Theo dữ liệu thời gian thực, tài sản ròng của ông Vượng đã giảm hơn 2,4 tỷ USD chỉ trong 24 giờ qua, xuống còn 31,6 tỷ USD . Dù lùi xuống vị trí 72 trong danh sách người giàu nhất hành tinh, ông chủ Vingroup vẫn là người giàu nhất Việt Nam cũng như Đông Nam Á với khoảng cách khá xa so với các tỷ phú còn lại trong khu vực.

Ông Vượng hiện trực tiếp sở hữu gần 704 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 9% vốn Vingroup, cùng khoảng 146,2 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,8% vốn LPBank. Theo thị giá cuối phiên, tổng giá trị danh mục này còn khoảng 150.200 tỷ đồng , giảm hơn 10.700 tỷ so với một ngày trước.

Ngoài ông Vượng, 2 thành viên khác trong gia đình vị tỷ phú cũng chứng kiến tài sản sụt giảm mạnh.

Trong đó, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch HĐQT Vingroup, vợ ông Vượng - cũng mất khoảng 304 triệu USD , đưa tài sản ròng xuống 3,5 tỷ USD và đứng thứ 1.202 thế giới.

Trong khi đó, bà Phạm Thúy Hằng - Phó chủ tịch Vingroup, em bà Hương - mất 213 triệu USD , thu hẹp tài sản xuống còn 2,5 tỷ USD .

Tài sản của nữ doanh nhân giàu nhất Việt Nam Nguyễn Thị Phương Thảo cũng giảm hơn 163 triệu USD trong hôm nay. Ảnh: VJC.

Tương tự, đà giảm của nhóm cổ phiếu hàng không và ngân hàng cũng khiến khối tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air và Phó chủ tịch thường trực HDBank - sụt giảm đáng kể.

Kết phiên, cổ phiếu VJC giảm 3,7%, trong khi HDB mất 4,3%. Theo Forbes, tài sản ròng của bà Thảo giảm khoảng 163 triệu USD sau phiên giao dịch, còn 3,9 tỷ USD , xếp thứ 1.086 trong danh sách tỷ phú thế giới.

Hiện bà Thảo trực tiếp sở hữu hơn 47,4 triệu cổ phiếu VJC và gián tiếp nắm gần 155 triệu cổ phiếu thông qua Công ty TNHH Đầu tư Hướng Dương Sunny. Tại HDBank, bà trực tiếp nắm giữ 131 triệu cổ phiếu HDB, đồng thời liên quan tới khoảng 451 triệu cổ phiếu thông qua Sovico Group - doanh nghiệp do bà giữ vai trò Chủ tịch.

Tài sản ông chủ Techcombank, VPBank biến động ra sao?

Ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, cổ phiếu Techcombank và VPBank đồng loạt giảm sâu đã tác động trực tiếp đến khối tài sản của 2 ông chủ nhà băng gồm Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng.

Theo đó, khối tài sản của ông Hùng Anh đã giảm khoảng 56 triệu USD trong ngày xuống còn khoảng 2 tỷ USD , đứng thứ 2.110 trong bảng xếp hạng Forbes. Hiện gia đình ông Hùng Anh là một trong những nhóm cổ đông lớn nhất của Techcombank với tổng sở hữu khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương đương 17,8% vốn điều lệ.

Tài sản của 2 tỷ phú ngành ngân hàng cùng sụt giảm theo giá cổ phiếu. Ảnh: TCB, VPB.

Trong khi đó, Chủ tịch VPBank Ngô Chí Dũng vẫn được Forbes ghi nhận sở hữu khối tài sản khoảng 1,1 tỷ USD , xếp thứ 3.270 thế giới. Dù chưa công bố mức giảm cụ thể trong phiên, diễn biến của cổ phiếu VPB cũng khiến giá trị tài sản của gia đình ông thu hẹp đáng kể.

Ông Dũng cùng những người thân trong gia đình hiện sở hữu hơn 733 triệu cổ phiếu VPB. Kết phiên hôm nay, cổ phiếu VPB giảm 1,38%, xuống mức thấp nhất 4 tháng.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Masan Nguyễn Đăng Quang đã không còn xuất hiện trong danh sách tỷ phú USD của Forbes kể từ đầu tháng 7, sau khi giá trị cổ phiếu MSN liên tục suy giảm.

Trong phiên 22/7, cổ phiếu MSN giảm 1,54% xuống còn 63.900 đồng/cổ phiếu, thấp nhất trong hơn một năm.

Ông Nguyễn Đăng Quang lần đầu gia nhập danh sách tỷ phú USD của Forbes vào năm 2018 với khối tài sản khoảng 1,3 tỷ USD . Tuy nhiên, do phần lớn tài sản gắn với cổ phiếu MSN, vị doanh nhân này đã nhiều lần ra vào bảng xếp hạng theo diễn biến của thị trường chứng khoán.

Theo công bố hiện nay, ông Quang trực tiếp và gián tiếp nắm giữ gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 31,19% vốn điều lệ Masan. Ngoài ra, ông còn sở hữu gần 19 triệu cổ phiếu TCB.