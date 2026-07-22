Sếp Masan Consumer sắp chi hơn 360 tỷ gom cổ phiếu

Tổng giám đốc Masan Consumer đăng ký mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu MCH với giá trị ước tính hơn 360 tỷ đồng, trong bối cảnh cổ phiếu vừa góp mặt trong rổ VN30.

Cổ phiếu MCH sắp được bổ sung vào rổ VN30. Ảnh: Minh Khánh.

Ông Trương Công Thắng, Tổng giám đốc CTCP Hàng tiêu dùng Masan - Masan Consumer (HoSE: MCH), vừa đăng ký mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu MCH nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE), giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 28/7-26/8 thông qua phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Hiện ông Thắng đang nắm giữ hơn 4,12 triệu cổ phiếu MCH, tương đương 0,31% vốn doanh nghiệp. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu cá nhân này sở hữu sẽ tăng lên khoảng 6,82 triệu đơn vị, tương ứng 0,52% vốn.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu MCH đang giao dịch quanh mức 134.000 đồng/cổ phiếu. Tạm tính theo thị giá này, vị Tổng giám đốc sẽ cần chi khoảng 360 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.

Động thái gia tăng sở hữu của lãnh đạo cấp cao diễn ra không lâu sau khi Masan Consumer hoàn tất chuyển giao dịch từ UPCoM sang niêm yết trên HoSE và nhanh chóng trở thành một trong những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất sàn.

Mới đây, HoSE đã công bố kết quả rà soát định kỳ quý III/2026 đối với rổ chỉ số VN30. Theo đó, MCH cùng cổ phiếu TCX của Chứng khoán Kỹ Thương là 2 cái tên mới được bổ sung vào rổ chỉ số gồm 30 doanh nghiệp có vốn hóa và thanh khoản lớn nhất thị trường.

Việc gia nhập nhóm VN30 không chỉ mang ý nghĩa về mặt hình ảnh đối với một doanh nghiệp vừa chuyển sàn, mà còn mở ra cơ hội thu hút dòng vốn từ các quỹ đầu tư thụ động (ETF) và các tổ chức đầu tư lớn.

Theo ước tính của Chứng khoán BIDV (BSC), MCH nhiều khả năng sẽ là cổ phiếu được các quỹ ETF mua ròng mạnh nhất trong kỳ cơ cấu danh mục lần này, với giá trị khoảng 386 tỷ đồng , tương đương hơn 3 triệu cổ phiếu.