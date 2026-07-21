Cổ phiếu PNJ chạm đáy 5 năm

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm kịch sàn trong phiên 21/7, lùi về mức thấp nhất 5 năm và mất hơn một nửa giá trị so với đỉnh đầu năm.

Giá PNJ chạm đáy 5 năm. Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua thêm một phiên giao dịch đầy áp lực ngày 21/7 khi tâm lý thận trọng vẫn bao trùm sau cú lao dốc gần 50 điểm ở phiên liền trước. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện ngay từ đầu phiên, chỉ số VN-Index vẫn không thể lấy lại đà cân bằng trước áp lực bán duy trì trên diện rộng.

Thị trường hôm nay mở cửa với trạng thái giằng co quanh mốc tham chiếu trong khoảng một giờ giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên, càng về cuối phiên sáng, áp lực bán càng gia tăng khiến VN-Index nhanh chóng đánh mất các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn và duy trì mức giảm 12-15 điểm trong phần lớn thời gian còn lại của phiên.

Sắc đỏ tiếp tục áp đảo trên bảng điện tử, trải rộng ở hầu hết nhóm ngành. Trong đó, năng lượng, chứng khoán, công nghệ và bất động sản là những nhóm chịu áp lực bán mạnh nhất. Một số cổ phiếu đã xuất hiện lực cầu bắt đáy giúp thu hẹp đà giảm, song nhìn chung diễn biến vẫn khá tiêu cực khi bên bán tiếp tục chiếm ưu thế.

Đáng chú ý, thanh khoản lại tăng mạnh bất chấp thị trường giảm điểm. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn đạt khoảng 24.700 tỷ đồng , tăng gần 18% so với phiên trước. Việc dòng tiền gia tăng trong bối cảnh chỉ số tiếp tục đi xuống cho thấy hoạt động sang tay diễn ra sôi động, đồng thời phản ánh áp lực chốt lời và cắt lỗ vẫn ở mức cao.

Kết phiên, VN-Index giảm 12,95 điểm (-0,7%) xuống còn 1.730,56 điểm. HNX-Index giảm 3,67 điểm (-1,3%) xuống 280,74 điểm, trong khi UPCoM-Index mất 0,92 điểm (-0,7%) xuống 125,42 điểm.

Thị trường tiếp tục nghiêng về sắc đỏ giá với 418 mã giảm (gồm 26 mã giảm sàn), 844 mã giữ tham chiếu và 285 (gồm 23 mã tăng trần).

Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, rổ VN30 ghi nhận 16 mã giảm, 9 mã tăng và 5 mã đứng giá, khiến chỉ số đại diện nhóm này giảm hơn 6 điểm, lùi xuống 1.881 điểm.

Thị giá PNJ lần đầu giảm xuống dưới 40.000 đồng/cổ phiếu sau 5 năm qua. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu trụ cột. Trong đó, VIC (-1,2%), GAS (giảm sàn), BSR (-6,5%), FPT (-3,4%), GEE (-6,6%), GVR (-2%), VHM (-0,4%), PLX (-4,8%), GEX (-5,2%) và BID (-0,5%).

Một trong những tâm điểm đáng chú ý tiếp tục là cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận. Mã chứng khoán này tiếp tục bị nhà đầu tư bán mạnh và đóng cửa ở mức giá sàn 38.150 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên giảm sâu tiếp theo sau chuỗi lao dốc kéo dài.

Đây hiện cũng là vùng giá thấp nhất của PNJ trong khoảng 5 năm trở lại đây. So với vùng đỉnh được thiết lập hồi đầu năm, thị giá cổ phiếu đã mất khoảng 55% giá trị, kéo vốn hóa doanh nghiệp thu hẹp xuống còn khoảng 19.500 tỷ đồng .

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh ban lãnh đạo PNJ vừa tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để chia sẻ về những biến động gần đây của thị trường kim cương cũng như tác động đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Ban lãnh đạo PNJ nhấn mạnh ưu tiên lớn nhất của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay là bảo vệ thanh khoản, duy trì hoạt động liên tục và giữ vững giá trị dài hạn.

Theo doanh nghiệp, những khó khăn hiện tại chủ yếu xuất phát từ biến động bất thường của thị trường, không phản ánh sự suy yếu trong hoạt động kinh doanh cốt lõi hay năng lực tài chính trung và dài hạn của PNJ.

Doanh nghiệp một lần nữa khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại đối với tất cả giao dịch của khách hàng, đồng thời cam kết công khai, minh bạch về chính sách xử lý và tiến độ thanh toán.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng khi lực cầu giúp một số cổ phiếu giữ được sắc xanh. Nổi bật là LPB (+2,1%), MCH (+1,9%), VPB (+1,4%), HPG (+1%), SSI (+2,2%), MWG (+0,9%), CTG (+0,3%), VBB (+4,1%), HDB (+0,4%) và VCK (+0,7%).