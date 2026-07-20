VN-Index giảm mạnh nhất 4 tháng, hơn 600 cổ phiếu lao dốc

Áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường khiến VN-Index mất gần 44 điểm trong phiên 20/7. Sắc đỏ bao trùm bảng điện tử với hơn 600 cổ phiếu giảm giá.

Chứng khoán bị bán tháo dữ dội. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên lao dốc mạnh trong ngày 20/7 khi áp lực bán bất ngờ gia tăng trên diện rộng. Sắc đỏ bao trùm bảng điện tử từ nhóm vốn hóa lớn đến cổ phiếu đầu cơ, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư chuyển nhanh từ thận trọng sang hoảng loạn.

Mở cửa phiên sáng, VN-Index giao dịch khá dè dặt khi bên mua và bên bán chủ yếu thăm dò lẫn nhau. Chỉ số dao động quanh vùng tham chiếu và mức giảm được duy trì dưới 10 điểm trong phần lớn giờ giao dịch đầu tiên.

Tuy nhiên, sau khoảng 10h, cục diện thị trường bắt đầu thay đổi rõ rệt. Lực cung tăng nhanh và lan rộng ở hầu hết nhóm ngành, trong khi dòng tiền bắt đáy gần như không đủ sức hấp thụ lượng cổ phiếu bị bán ra. Càng về cuối phiên, áp lực xả hàng càng gia tăng, khiến nhiều cổ phiếu liên tục xuyên thủng các vùng hỗ trợ và có thời điểm kéo VN-Index mất hơn 50 điểm.

Diễn biến thanh khoản phản ánh rõ trạng thái bán quyết liệt của nhà đầu tư. Giá trị khớp lệnh tăng mạnh từ nửa cuối phiên sáng và duy trì ở mức cao cho đến khi đóng cửa. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn vượt 20.000 tỷ đồng , tăng hơn 70% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index giảm 43,94 điểm (-2,5%) xuống còn 1.743,51 điểm, mức giảm mạnh nhất kể từ giữa tháng 3. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index mất 7,29 điểm (-2,5%) về 284,41 điểm; UPCoM-Index giảm 1,29 điểm (-1%) xuống 126,09 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về phía tiêu cực khi có tới 618 mã giảm (gồm 51 mã giảm sàn), 780 mã giữ tham chiếu và 147 mã tăng (gồm 19 mã tăng trần).

Áp lực bán tập trung mạnh tại nhóm vốn hóa lớn khiến VN30 gần như không có cơ hội hồi phục trong suốt phiên. Rổ chỉ ghi nhận 25 mã giảm, 4 mã tăng và duy nhất VIC giữ được mức tham chiếu, qua đó kéo chỉ số VN30 giảm gần 50 điểm xuống còn 1.887 điểm.

VN-Index trải qua phiên giảm mạnh nhất 4 tháng qua. Ảnh: TradingView.

Hàng loạt bluechip đồng loạt suy yếu và trở thành lực cản lớn nhất đối với VN-Index. Nổi bật có VHM (-2,6%), VCB (-3,1%), BID (-4,6%), CTG (-3,8%), HPG (-5,7%), TCB (-4,8%), MBB (-4%), GAS (-4,1%), GVR (-6,1%) và VPB (-3,3%).

Không chỉ nhóm trụ, làn sóng bán tháo còn lan rộng sang nhiều cổ phiếu vốn hóa đầu ngành khác. Trong nhóm tài chính - chứng khoán, SHB, VIX, CTS, BVS, FTS và VDS đồng loạt giảm sàn.

Nhóm bất động sản cũng chịu áp lực rất lớn với hàng loạt mã như DXG, PDR, DIG, TCH, HDC, DXS và QCG đồng loạt nằm sàn. Tại nhóm xây dựng và đầu tư công, GEL, GEX, CII, VCG và CTD đều bị rơi vào tình trạng tương tự.

Trong khi đó, các cổ phiếu thuộc lĩnh vực bán lẻ, nông nghiệp và dệt may như DBC, HAG, HUT, TCM và GIL cũng không tránh khỏi làn sóng điều chỉnh sâu.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng nhưng quy mô không quá lớn, với giá trị hơn 240 tỷ đồng . Thanh khoản của khối này cũng không ghi nhận sự đột biến, cho thấy lực bán áp đảo trong phiên chủ yếu đến từ các nhà đầu tư trong nước.

Ở chiều bán, khối ngoại tập trung xả VCB với giá trị gần 158 tỷ đồng , tiếp theo là STB gần 66 tỷ đồng và VPB khoảng 55 tỷ đồng .

Ngược lại, dòng vốn ngoại giải ngân mạnh vào MWG với giá trị mua ròng gần 200 tỷ đồng , đồng thời mua ròng VIC khoảng 53 tỷ đồng và VNM khoảng 42 tỷ đồng .