Thaiholdings có biến động nhân sự cấp cao

Thaiholdings vừa miễn nhiệm Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng theo đơn từ nhiệm, đồng thời bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Thaiholdings có Kế toán trưởng mới sau khi ông Ngô Quyết Tiến từ nhiệm. Ảnh: THD.

CTCP Thaiholdings (mã: THD) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao, đồng thời tiếp tục có những động thái tái cơ cấu tổ chức sau khi thành lập công ty con đầu tiên.

Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), HĐQT Thaiholdings đã miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng đối với ông Ngô Quyết Tiến kể từ ngày 16/7 theo đơn xin từ nhiệm.

Trong đơn, ông Tiến cho biết không thể tiếp tục đảm nhiệm công việc tại công ty với lý do cá nhân. Sau khi rời vị trí điều hành, ông cũng không còn là người nội bộ của Thaiholdings.

Cùng ngày, doanh nghiệp bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó giám đốc Ban Tài chính - Kế toán, giữ chức Kế toán trưởng. Theo công bố thông tin, bà Hà đang sở hữu 593.010 cổ phiếu THD, tương ứng 0,154% vốn điều lệ.

Đây không phải là thay đổi nhân sự duy nhất tại Thaiholdings trong thời gian gần đây. Trước đó, ngày 14/7, doanh nghiệp đã bổ nhiệm ông Phan Thành Sơn giữ chức Phó giám đốc Ban Đầu tư, đồng thời bổ nhiệm bà Nguyễn Hải Yến và bà Đinh Khánh Linh làm Phó giám đốc Ban Pháp chế.

Ở diễn biến khác, đầu tháng 6, Thaiholdings thông báo chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp không có công ty con và đơn vị kế toán trực thuộc sang có công ty con, đồng thời bắt đầu lập và công bố cả báo cáo tài chính riêng lẫn báo cáo tài chính hợp nhất.

Nguyên nhân là công ty con của Thaiholdings đã hoàn tất thủ tục thành lập và được Phòng Doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào ngày 4/6.

Trước đó, HĐQT Thaiholdings đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Lộc Trường Phát, có trụ sở tại khách sạn Pullman Ninh Bình (số 128 đường Lê Thái Tổ, Khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình).

Lộc Trường Phát có vốn điều lệ 28 tỷ đồng , do Thaiholdings sở hữu 100% vốn, hoạt động chính trong lĩnh vực hoàn thiện công trình xây dựng. Bà Đỗ Thị Trang giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật, đồng thời được Thaiholdings ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp tại doanh nghiệp này.