Cổ phiếu Thaiholdings tăng dựng đứng

Cổ phiếu THD tiếp tục tăng trần phiên thứ 2 liên tiếp, nâng mức tăng lên gần 5 lần chỉ sau hơn một tháng, bất chấp thanh khoản thị trường xuống thấp nhất một năm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch nặng về tâm lý trong ngày 9/6. Sau cú giảm gần 50 điểm ở phiên trước đó khiến tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng đáng kể, dòng tiền gần như đứng ngoài quan sát, trong khi áp lực bán cũng không còn quá quyết liệt.

Sự dè dặt từ cả bên mua lẫn bên bán khiến VN-Index phần lớn thời gian chỉ dao động quanh mốc tham chiếu với biên độ hẹp. Thị trường thiếu vắng những nhịp giao dịch sôi động thường thấy khi dòng tiền chưa sẵn sàng quay trở lại, còn nhà đầu tư vẫn chờ đợi thêm các tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng ngắn hạn.

Thanh khoản vì thế tiếp tục lao dốc mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 15.000 tỷ đồng , giảm 27% so với phiên bán tháo trước đó và xuống mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây.

Kết phiên, VN-Index tăng 2,52 điểm (+0,1%) lên 1.793,05 điểm; HNX-Index tăng 7,38 điểm (+2,5%) lên 305,74 điểm; UPCoM-Index tăng 0,4 điểm (+0,3%) lên 125,13 điểm.

Thị trường nghiêng nhẹ về phía tích cực với 387 mã tăng (gồm 32 mã tăng trần), 872 mã giữ tham chiếu và 295 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn).

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục đóng vai trò điểm tựa quan trọng cho thị trường với 22 mã tăng giá, 7 mã giảm và duy nhất HDB giữ nguyên tham chiếu. Nhờ đó, chỉ số VN30-Index tăng hơn 15 điểm lên 1.951 điểm.

Động lực chính giúp VN-Index giữ được sắc xanh đến từ các cổ phiếu đầu ngành thuộc nhóm ngân hàng, tiêu dùng, công nghệ và thép. Nổi bật có ACB (+5%), STB (+3,2%), MSN (+2,3%), VPB (+1,2%), HPG (+1,1%), VPL (+1,1%), VCK (+2,1%), VCB (+0,3%), MWG (+1,3%) và FPT (+1,1%).

Hiệu suất sinh lời của THD trong hơn một tháng đã đạt gấp 5 lần. Ảnh: TradingView.

Trong bối cảnh thị trường chung giao dịch ảm đạm, cổ phiếu THD của CTCP Thaiholdings tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên sàn Hà Nội khi tăng hết biên độ phiên thứ hai liên tiếp, đóng cửa tại 157.800 đồng/cổ phiếu.

Đây là mức giá cao nhất của THD trong nhiều năm trở lại đây. Đáng chú ý, nếu so với vùng đáy khoảng 32.000 đồng/cổ phiếu thiết lập vào cuối tháng 4, thị giá THD hiện đã tăng gần 5 lần chỉ sau hơn một tháng.

Đà tăng dựng đứng của cổ phiếu cũng kéo vốn hóa thị trường của Thaiholdings lên khoảng 60.800 tỷ đồng , tương đương hơn 2,3 tỷ USD quy đổi. Chỉ trong thời gian ngắn, giá trị doanh nghiệp trên sàn chứng khoán đã tăng thêm hàng chục nghìn tỷ đồng, đưa Thaiholdings trở lại nhóm doanh nghiệp có quy mô vốn hóa lớn trên thị trường.

Đà bứt phá của cổ phiếu THD diễn ra trong bối cảnh Thaiholdings liên tục công bố nhiều kế hoạch quan trọng liên quan đến định hướng phát triển và tái cấu trúc doanh nghiệp trong thời gian tới.

Cuối tháng 5 vừa qua, HĐQT Thaiholdings đã thông qua nghị quyết triệu tập phiên họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2026.

Theo kế hoạch, ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội là 16/6. Đại hội dự kiến được tổ chức tại Hà Nội, thời gian cụ thể sẽ được doanh nghiệp công bố sau.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất dự kiến trình cổ đông là phương án tăng vốn điều lệ. Ngoài ra, phiên họp cũng sẽ xem xét một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.