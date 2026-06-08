VN-Index bị 'thổi bay' gần 50 điểm

Áp lực bán lan rộng khiến VN-Index giảm mạnh gần 50 điểm trong phiên đầu tuần. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt lao dốc, trong khi khối ngoại quay lại bán ròng.

Nhà đầu tư đổ xô bán tháo diện rộng. Ảnh: Phương Lâm

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một trong những phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu năm khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng trong ngày 8/6. Những lo ngại về diễn biến địa chính trị quốc tế, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang trở lại, đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư, kéo dòng tiền vào trạng thái thận trọng và kích hoạt hoạt động bán ra trên nhiều nhóm cổ phiếu.

Ngay từ những phút mở cửa, VN-Index đã chìm sâu trong sắc đỏ với mức giảm hơn 20 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán không những không suy giảm mà còn gia tăng mạnh về cuối phiên. Lực cầu bắt đáy tỏ ra yếu ớt trước làn sóng xả hàng trên diện rộng khiến biên độ giảm liên tục bị nới rộng.

Điểm đáng chú ý là đà giảm không chỉ tập trung ở các nhóm cổ phiếu mang tính đầu cơ mà lan sang cả những doanh nghiệp vốn hóa lớn, thường đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Ngay cả nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup - vốn nhiều lần trở thành điểm tựa của thị trường trong các nhịp điều chỉnh gần đây - cũng không tránh khỏi áp lực bán mạnh.

Sự suy yếu đồng loạt của các trụ cột khiến VN-Index gần như đánh mất toàn bộ lực đỡ, qua đó đóng cửa tại vùng thấp nhất trong ngày.

Kết phiên, VN-Index giảm 48,37 điểm (-2,6%) xuống 1.790,53 điểm. Trái ngược với diễn biến trên sàn HoSE, HNX-Index tăng 4,57 điểm (+1,6%) lên 298,36 điểm trong khi UPCoM-Index giảm 0,36 điểm (-0,3%) xuống 124,73 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường tăng vọt lên khoảng 20.300 tỷ đồng , cao hơn đáng kể so với các phiên gần đây. Diễn biến này cho thấy bên bán đang chủ động thoát hàng mạnh mẽ, trong khi lực cầu hấp thụ chưa đủ lớn để cân bằng cung cầu.

Bảng điện tử phủ kín sắc đỏ với 509 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn), 837 mã giữ tham chiếu và 208 mã tăng (gồm 29 mã tăng trần).

Tâm điểm của áp lực bán tiếp tục nằm ở nhóm vốn hóa lớn. Rổ VN30 ghi nhận tới 27 mã giảm giá, chỉ có 2 mã tăng và duy nhất STB giữ được mức tham chiếu. Chỉ số VN30 vì thế giảm gần 50 điểm xuống còn 1.936 điểm.

VN-Index giảm gần 50 điểm đầu tuần. Ảnh: TradingView.

Trong nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới thị trường, VIC giảm 5,8%, trở thành mã lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index. Theo sau là VHM (-3,5%), BID (-2,4%), VPB (-3,2%), TCB (-2,7%), GVR (-3,7%), CTG (-1,9%), ACB (-3,4%), VJC (-4,2%) và VPL (-2,3%).

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vẫn duy trì được đà tăng như LPB (+1,4%), VCK (+1,1%), NVL (+2,2%), BSR (+0,4%), HCM (+1,3%), KDH (+1,3%), CII (+2,2%), EVF (+2,3%), PC1 (+2,1%) và HQC tăng kịch trần. Tuy nhiên, do quy mô vốn hóa không đủ lớn nên những mã này chỉ đóng góp hạn chế vào việc thu hẹp đà giảm của thị trường.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng trở thành một điểm trừ khi khối ngoại quay lại bán ròng gần 700 tỷ đồng sau một số phiên giao dịch tích cực trước đó.

Lực bán tập trung chủ yếu tại FPT (- 121 tỷ đồng ), VHM (- 113 tỷ đồng ), MSN (- 93 tỷ đồng ). Ở chiều mua, dòng vốn ngoại vẫn duy trì sự quan tâm đối với nhóm ngân hàng khi giải ngân mạnh vào VCB với giá trị mua ròng 98 tỷ đồng, ACB (+ 97 tỷ đồng ), STB (+ 42 tỷ đồng ).