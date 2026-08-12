Tập đoàn Lộc Trời bị hủy tư cách công ty đại chúng

Tập đoàn Lộc Trời vừa bị hủy tư cách công ty đại chúng sau thời gian dài không công bố báo cáo tài chính.

Hơn 2 năm trở lại đây, Tập đoàn Lộc Trời liên tục đối mặt với nhiều khó khăn. Ảnh: LTG.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG).

Theo quy định, sau khi bị hủy tư cách công ty đại chúng, cổ phiếu LTG có thể phải hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và không còn được giao dịch trên hệ thống giao dịch tập trung, kể cả UPCoM.

Cổ đông vẫn giữ quyền sở hữu, nhưng cổ phiếu trở thành cổ phần của công ty cổ phần chưa đại chúng, dẫn đến thanh khoản cổ phần bị hạn chế đáng kể.

SSC không nêu cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định trên. Tuy nhiên, theo Luật Chứng khoán, doanh nghiệp có thể bị hủy tư cách công ty đại chúng nếu không công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 2 năm liên tiếp.

CTCP Tập đoàn Lộc Trời tiền thân là Công ty Dịch vụ Bảo vệ thực vật An Giang, thành lập năm 1993, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và dịch vụ nông nghiệp. Sau nhiều thập kỷ phát triển, thương hiệu Lộc Trời từng tạo được vị thế đáng kể trên thị trường nông nghiệp trong nước và một số thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, hơn 2 năm qua, doanh nghiệp liên tục đối mặt với nhiều khó khăn, từ kết quả kinh doanh sa sút, thiếu hụt dòng tiền đến những biến động tại thượng tầng lãnh đạo.

Trước khi có quyết định hủy tư cách công ty đại chúng, cổ phiếu LTG đang giao dịch trên UPCoM và đã bị đình chỉ giao dịch từ ngày 26/6 do doanh nghiệp chưa hoàn tất nghĩa vụ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Cổ phiếu này cũng đã giao dịch dưới mệnh giá trong gần 2 năm, với thị giá gần nhất ở mức 5.300 đồng/cổ phiếu.

Đến nay, Lộc Trời vẫn chưa công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024, báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2025, cũng như báo cáo tài chính bán niên năm 2026.

Trong văn bản mới nhất gửi SSC và HNX xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý II/2026, ban lãnh đạo Lộc Trời tiếp tục cho biết doanh nghiệp gặp tình huống bất khả kháng do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2024 và kéo dài đến nay.

Theo doanh nghiệp, Lộc Trời vẫn đang tìm giải pháp khắc phục để khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công ty cũng có biến động lớn về nhân sự, nhiều nhân sự chủ chốt thay đổi, gây khó khăn trong việc tập hợp số liệu, tài liệu phục vụ lập báo cáo tài chính.

Ngày 12/6, HĐQT Lộc Trời đã ban hành nghị quyết về việc thanh lý hợp đồng dịch vụ soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Cùng ngày, doanh nghiệp ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 2024 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Doanh nghiệp cho biết đang thực hiện các thủ tục với UHY để có thể phát hành báo cáo kiểm toán năm 2024 trong thời gian sớm nhất, nhưng chưa đủ thời gian để hoàn tất.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn, từ đầu năm đến nay Lộc Trời cũng nhiều lần thông báo thanh lý tài sản. Đầu năm, doanh nghiệp mời chào giá thanh lý một xe Land Rover với giá khởi điểm gần 2,8 tỷ đồng . Đến tháng 3, công ty tiếp tục đăng thông tin mời chào đấu giá chiếc xe này.

Mới nhất, giữa tháng 6, Lộc Trời thông báo chào bán 2 xe bán tải Toyota Hilux và một ôtô tải. Tổng giá tham chiếu của 3 phương tiện này khoảng 750 triệu đồng.