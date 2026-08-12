Một yếu tố đang kéo giá USD tự do xuống thấp hơn ngân hàng

Giá bán đồng USD trên thị trường tự do đang thấp hơn giá bán tại ngân hàng tới hơn 500 đồng/USD, đảo ngược hoàn toàn diễn biến từng cao hơn gần 1.800 đồng/USD hồi cuối tháng 3.

Sáng 12/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) niêm yết tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với USD ở mức 25.539 đồng/USD, tăng 23 đồng so với phiên giao dịch trước. Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch đồng USD ở mức 24.262 đồng và 26.816 đồng/USD.

USD tự do thấp hơn ngân hàng

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại sáng 12/8, tỷ giá USD/VND tại nhiều ngân hàng đang tăng giảm trái chiều.

Trong đó, Vietcombank giao dịch ở mức 25.920 - 26.330 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng ở chiều mua nhưng giảm 10 đồng ở chiều bán so với hôm qua. BIDV hiện giao dịch ngoại tệ này ở mức 25.940 - 26.320 đồng/USD, trong khi VietinBank niêm yết ở 25.887 - 26.332 đồng/USD.

Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân Techcombank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB... giá bán ra đồng bạc xanh hiện chạy quanh vùng 26.310-26.330 đồng/USD. Ở chiều mua vào, các nhà băng này chủ yếu giao dịch quanh vùng 25.770-25.938 đồng/USD.

Dù tăng trong phiên giao dịch sáng nay, so với vùng giá đỉnh 26.500-26.530 đồng/USD hồi cuối tháng 7, giá USD giao dịch trên kênh ngân hàng hiện đã giảm khoảng 200 đồng/USD.

Cùng chiều với đà nhích lên của giá USD ngân hàng sáng nay, đồng USD trên thị trường tự do cũng tăng 70 đồng. Một số điểm thu đổi ngoại tệ ở Hà Nội hiện báo giá đồng bạc xanh ở mức 25.750 đồng/USD (mua) và 25.800 đồng/USD (bán).

Dù vậy, giá USD giao dịch trên thị trường tự do vẫn đang thấp hơn tới hơn 500 đồng so với giá giao dịch tại các ngân hàng, thậm chí thấp hơn đáng kể so với giá mua vào của một số ngân hàng thương mại.

Đây là diễn biến đáng chú ý bởi thông thường, tỷ giá USD trên thị trường tự do luôn cao hơn kênh giao dịch chính thống của các ngân hàng. Đầu năm 2026, giá USD tự do có thời điểm vượt 28.000 đồng/USD. Đến cuối tháng 3, mức chênh lệch giữa USD tự do và ngân hàng từng lên gần 1.800 đồng.

Lý do khiến giá USD tự do suy yếu?

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt - tăng nhẹ 0,03 % hiện neo tại vùng 99,86 điểm. Giới giao dịch đang chờ các số liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để có thêm tín hiệu về hướng đi chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Biến động đồng USD trong vòng một tháng qua. Ảnh: TradingView.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), việc tỷ giá trên thị trường tự do và tại các điểm được cấp phép mua bán ngoại tệ hạ nhiệt thời gian qua xuất phát một phần từ chênh lệch đầu cơ được thu hẹp. Thị trường vàng trầm lắng hơn, trong khi tâm lý ngại rủi ro pháp lý gia tăng trước các động thái siết quản lý vàng, ngoại tệ và tài sản số, khiến nhu cầu giao dịch trên kênh phi chính thức suy giảm.

Các chuyên gia tại CTCP Chứng khoán MB (MBS) cũng cho rằng xu hướng hạ nhiệt của tỷ giá tự do diễn ra trong bối cảnh giá vàng quốc tế suy yếu, qua đó làm giảm nhu cầu USD phục vụ hoạt động nhập khẩu vàng trong nước.

Áp lực từ thị trường vàng lên tỷ giá tự do cũng giảm đáng kể khi chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được thu hẹp xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, hiện chỉ dao động quanh 4 triệu đồng/lượng. Khi mức chênh lệch này thu hẹp, động cơ kinh doanh chênh lệch giá và nhu cầu ngoại tệ liên quan đến hoạt động nhập khẩu vàng không chính thức cũng có xu hướng giảm, qua đó làm suy yếu một nguồn cầu USD trên thị trường tự do.

Dù vậy, MBS cho rằng áp lực lên tỷ giá vẫn có thể gia tăng trong thời gian tới khi đồng nội tệ duy trì tương đối ổn định trong thời gian qua, nhưng đồng USD được kỳ vọng mạnh lên trong nửa cuối năm.

Theo nhà môi giới này, USD tiếp tục nhận được hỗ trợ từ lập trường thận trọng của Fed đối với lãi suất và việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, trong bối cảnh thị trường gia tăng kỳ vọng Fed có thể điều chỉnh lãi suất trong 6 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng được đánh giá là yếu tố có thể hỗ trợ đồng USD.