Dự báo mới về giá vàng, USD, dầu thô

UOB cho rằng tỷ giá USD/VND đang có dấu hiệu dần ổn định, trong khi vàng đang trải qua giai đoạn tích lũy cần thiết, còn giá dầu thô đang đứng trước ngã rẽ quan trọng.

UOB cùng nhiều tổ chức tài chính quốc tế đã hạ dự báo giá vàng năm nay. Ảnh: Reuters.

Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) vừa công bố dự báo tăng trưởng kinh tế quý III/2026 trong đó đưa ra một loạt dự báo mới về giá vàng, tỷ giá USD/VND và dầu thô trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động gần đây.

Dự báo về giá vàng

Về giá vàng, các chuyên gia phân tích tại UOB cho biết vào cuối tháng 3, khi xung đột Iran leo thang dẫn đến việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đối với hoạt động vận chuyển, giá dầu Brent đã tăng vọt vượt mốc 100 USD /thùng. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về lạm phát toàn cầu, đặc biệt tại Mỹ.

Trong bối cảnh đó, ngân hàng này đã điều chỉnh giảm dự báo giá vàng ngắn hạn xuống còn 4.400 USD /ounce trong quý II và 4.600 USD /ounce trong quý III năm nay. Nguyên nhân là áp lực lạm phát gia tăng có thể khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng lên, làm giảm sức hấp dẫn tương đối của vàng.

Theo UOB, nhận định thận trọng trong ngắn hạn đã phần nào phản ánh đúng diễn biến thực tế của thị trường. Sau giai đoạn tăng "nóng", giá vàng chủ yếu dao động quanh vùng 4.500 USD /ounce (trước cú sập mạnh tuần này, hiện dao động trên mức 4.200 USD /ounce) thay vì tiếp tục bứt phá.

Một trong những nguyên nhân chính là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại khi nhà đầu tư lo ngại giá năng lượng cao có thể kéo dài áp lực lạm phát. Điều này khiến dòng tiền đầu cơ vào vàng suy giảm so với giai đoạn trước.

Các dấu hiệu hạ nhiệt cũng xuất hiện trên thị trường giao dịch vàng vật chất và tài chính. Lượng vàng lưu trữ trên sàn COMEX giảm xuống, trong khi khối lượng giao dịch của quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Shares (GLD) cũng suy yếu.

Bên cạnh đó, thị trường còn đối mặt với một số lực cản khác. Một số ngân hàng trung ương như Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy mạnh bán vàng dự trữ. Tại Ấn Độ, nhà chức trách cũng tìm cách hạn chế mua vàng nhằm giảm áp lực mất giá đối với đồng INR.

Diễn biến giá vàng thế giới một tháng qua. Nguồn: Tradingview.

"Do đó, giai đoạn tích lũy quanh mức 4.500 USD /ounce được xem là rất quan trọng và cần thiết, giúp giá vàng thiết lập nền tảng ổn định trước khi các yếu tố hỗ trợ dài hạn với vai trò tài sản trú ẩn an toàn quay trở lại trong những tháng tới", UOB cho hay.

Các chuyên gia tại đây cũng duy trì quan điểm thận trọng trong ngắn hạn, tuy nhiên tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của vàng. Theo đó, ngân hàng này đã cập nhật dự báo mới về giá vàng thời gian tới. Trong đó, vàng thế giới sẽ dao động quanh mốc 4.600 USD /ounce trong quý III, 4.800 USD /ounce trong quý IV, 5.000 USD /ounce trong quý I/2027, và 5.200 USD /ounce trong quý II/2027.

Dự báo về giá USD

Với tỷ giá USD/VND, UOB cho rằng tỷ giá đang có dấu hiệu dần ổn định. Trong những tuần gần đây, tỷ giá quy đổi Đồng Việt Nam so với USD chủ yếu dao động trong biên độ 26.291-26.372 đồng/USD (tháng 4-5), nằm gọn trong biên độ ±5% so với tỷ giá tham chiếu hàng ngày của Ngân hàng Nhà nước.

Động thái can thiệp tháng 4, thông qua hợp đồng kỳ hạn hủy ngang 180 ngày ở mức 26.850 đồng/USD, dường như đã thiết lập một ngưỡng trần hiệu quả, giúp neo kỳ vọng và hạn chế đầu cơ. Việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn Mỹ - Iran vào cuối tháng 5 cũng góp phần cải thiện bối cảnh bên ngoài.

Rộng hơn, UOB cho rằng sự ổn định trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung sau cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước hồi tháng 5 mang lại tín hiệu tích cực cho xuất khẩu của Việt Nam. Căng thẳng song phương giảm giúp hạ rủi ro lan tỏa thuế quan, củng cố vai trò của Việt Nam như một điểm đến hưởng lợi từ dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời hỗ trợ triển vọng FDI trung và dài hạn.

Tỷ giá USD/VND dự báo dần ổn định về cuối năm. Ảnh: Nam Khánh.

NHNN cũng lưu ý rằng 80% tiền gửi bằng Đồng Việt Nam là tiền gửi ngắn hạn. Dù vậy, trong ngắn hạn (quý III/2026), tiền Đồng nhiều khả năng vẫn chịu áp lực nhất định, tương đồng với các đồng tiền trong khu vực, do bất ổn địa chính trị còn kéo dài.

Về trung hạn, UOB dự báo tỷ giá vẫn sẽ ổn định, được hỗ trợ bởi tăng trưởng vững chắc, dòng vốn FDI duy trì tích cực và chính sách tiền tệ ổn định, với lãi suất điều hành dự kiến giữ ở mức 4,5% đến hết năm 2026.

"Khả năng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9 cũng có thể tạo cú hích mang tính cấu trúc cho dòng vốn đầu tư gián tiếp", các chuyên gia UOB bình luận, đồng thời dự báo Đồng Việt Nam sẽ giảm giá dần một cách có kiểm soát. Dự báo tỷ giá USD/VND lần lượt là 26.500 đồng trong quý III, 26.400 trong quý IV, 26.300 trong quý I/2027 và 26.100 trong quý II/2027.

Dự báo về giá dầu thô

Liên quan vấn đề giá dầu thô thế giới, các chuyên gia phân tích cho rằng giá dầu thô Brent đang đứng trước ngã rẽ quan trọng sau 3 tháng xung đột Iran. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa đối với hoạt động vận chuyển đã làm gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu. Tổng sản lượng dầu thô của OPEC đã giảm khoảng 1/3, xuống còn 20,5 triệu thùng/ngày.

Trước thực tế này, thế giới - đặc biệt là khu vực châu Á - đã chủ động tìm kiếm nguồn cung dầu thô thay thế từ châu Mỹ và châu Phi. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng đã cắt giảm đáng kể lượng dầu nhập khẩu, đồng thời rút từ kho dự trữ trong nước ở quy mô lớn để bù đắp thiếu hụt nguồn cung.

Saudi Arabia cũng đã vận chuyển thành công dầu thô từ đường ống Đông - Tây ra cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Hiện khoảng 5 triệu thùng/ngày đang được vận chuyển thông qua tuyến thay thế này, qua đó giảm đáng kể áp lực thiếu hụt do khoảng 20 triệu thùng/ngày bị mất vì eo biển Hormuz đóng cửa.

Quan trọng hơn, phần lớn khoảng trống nguồn cung còn lại đã được bù đắp thông qua việc rút giảm tồn kho dầu thô hiện có trên toàn cầu. Theo ước tính của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), khoảng 129 triệu thùng tồn kho dầu toàn cầu đã được rút trong tháng 3, và thêm 117 triệu thùng trong tháng 4. Tính chung 2 tháng này, mức rút tồn kho ước đạt khoảng 4 triệu thùng mỗi ngày, và khả năng đã gia tăng mạnh hơn trong tháng 5.

Trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được và eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, dự báo giá dầu Brent theo quý cập nhật của UOB vẫn giữ quan điểm thận trọng, với mức khoảng 100 USD /thùng trong nửa cuối năm 2026 và 90 USD /thùng trong nửa đầu năm 2027.

Trong trường hợp một thỏa thuận hòa bình đáng tin cậy được thiết lập, dẫn đến việc mở lại eo biển Hormuz một cách dần dần, giá dầu Brent có thể điều chỉnh giảm xuống dưới mốc 90 USD /thùng. Ngược lại, nếu xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại hoặc leo thang, giá Brent nhiều khả năng sẽ vượt lại ngưỡng 100 USD /thùng và hướng tới 120 USD /thùng.