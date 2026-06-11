Lỗ hàng trăm triệu vì vàng, có nên cắt lỗ?

Đà giảm mạnh của giá vàng đang đẩy nhiều người mua ở vùng giá cao vào cảnh thua lỗ nặng, trong khi không ít nhà đầu tư dài hạn vẫn bình thản nắm giữ và chờ chu kỳ tăng mới.

Giá vàng trong nước rơi về 138 triệu/lượng, khiến nhiều nhà đầu tư lỗ hàng trăm triệu đồng và đứng trước bài toán khó nên cắt lỗ hay tiếp tục chờ giá hồi phục. Ảnh: Hồng Nhung.

Từ mức đỉnh lịch sử gần 191 triệu đồng/lượng hồi đầu năm 2026, giá vàng trong nước đã lao dốc một mạch xuống chỉ còn 138 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch gần nhất. Đà giảm kể trên không chỉ xuyên thủng đáy giá vàng của năm 2026 mà còn khiến toàn bộ người mua vàng từ đầu năm đến nay đều đang thua lỗ.

Lỗ gần 60 triệu đồng mỗi lượng vàng

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 chứng kiến "cơn sốt" vàng chưa từng có tại thị trường trong nước. Giá vàng miếng SJC từ mốc 84 triệu đồng/lượng hồi đầu năm 2025 liên tục tăng bền bỉ trong suốt 12 tháng sau đó và bước sang tháng 3 năm nay đã xác lập kỷ lục mới ở 191 triệu đồng/lượng, tương đương mức tăng ròng gần 130%.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị toàn cầu và xu hướng phi USD hóa của nhiều nền kinh tế, tâm lý trong nước khi người dân đổ xô mua vàng đã đẩy cầu vượt xa cung, đưa giá leo thang với tốc độ chóng mặt, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có thời điểm lên gần 30 triệu đồng/lượng.

Thế nhưng, kể từ cuối tháng 3 đến nay, thị trường bắt đầu đảo chiều. Khi các số liệu kinh tế Mỹ liên tục phát tín hiệu tích cực, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất dần tan biến. Thậm chí, theo công cụ dự báo FedWatch, xác suất Fed đảo chiều tăng lãi suất vào cuối năm 2026 đã vọt lên trên 67%.

Môi trường lãi suất cao là cản trở với vàng, tài sản vốn không sinh lợi tức. Áp lực chốt lời lan rộng trên thị trường quốc tế, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF vàng tăng mạnh, và nhu cầu vàng tại thị trường Trung Quốc, vốn là điểm tựa lớn của giá vàng thế giới, cũng hạ nhiệt rõ rệt.

Diễn biến này khiến tốc độ điều chỉnh giá vàng đặc biệt dữ dội trong tuần cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Chỉ riêng ngày 5/6, giá vàng miếng SJC đã lao dốc gần 4 triệu đồng/lượng. Sang ngày 6/6, mốc 150 triệu đồng/lượng bị phá vỡ.

Tổng cộng trong 5 phiên giao dịch đầu tháng 6, giá vàng miếng SJC đã mất gần 9 triệu đồng/lượng. Đến sáng 10/6, áp lực bán ra vẫn chưa dừng lại khi giá vàng thế giới lao thủng mốc 4.200 USD /ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng rơi thủng đáy từ đầu năm, về vùng 138 triệu đồng/lượng.

Tính từ đỉnh giá của năm 2026, mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn đã "bốc hơi" hơn 55 triệu đồng/lượng, tương đương mức giảm ròng khoảng 27%. So với đầu năm, giá vàng trong nước hiện tại cũng thấp hơn 14-17 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GIẢM THÊ THẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3

"Lỗ kép" vì vàng

Trong cơn hoảng loạn chung của thị trường, nhiều nhà đầu tư vàng đang có hướng xử lý khác nhau.

Bà Đinh Thị Loan (Hai Bà Trưng, Hà Nội) là trường hợp điển hình của tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) trong "cơn sốt" giá đầu năm. Thời điểm cận Tết, khi giá vàng tăng "chóng mặt" từng ngày, bà Loan chốt mua 5 chỉ vàng nhẫn tư nhân với giá 164,4 triệu đồng/lượng.

Lý do bà chọn vàng tư nhân thay vì vàng thương hiệu quốc gia - vốn đang giao dịch ở mức khoảng 175 triệu đồng/lượng thời điểm đó - là bởi không chịu nổi cảnh xếp hàng dài và phải cầm giấy hẹn 1-3 tháng sau mới có vàng. Tính toán lúc đó của bà Loan là vàng sẽ sớm lên 190 triệu đồng/lượng rồi chốt lời.

Thế nhưng, công việc bận rộn và kỳ vọng đà tăng còn kéo dài đã khiến bà bỏ lỡ cơ hội bán ra khi vàng đạt đỉnh gần 191 triệu/lượng. Đến nay, giá vàng tư nhân đã giảm xuống còn 130 triệu đồng/lượng, khiến bà Loan lỗ "nhẹ" gần 20 triệu đồng. Nhưng điều khiến bà Loan "stress" hơn cả là một phần vốn mua vàng được lấy từ khoản tiền người thân gửi nhờ giữ hộ.

"Giá giảm đồng nghĩa với việc tôi phải bù tiền cho người thân, chứ không chỉ là lỗ của mình nữa", bà chia sẻ. Trước nguy cơ giá vàng có thể tiếp tục lao dốc, bà Loan đã quyết định bán ra 2 chỉ để cắt lỗ một phần, giữ lại phần còn lại và tập trung gom tiền để trả đủ người thân.

Đầu năm 2026, nhiều người chấp nhận bỏ cả ngày làm việc để xếp hàng mua vàng. Ảnh: Hồng Nhung.

Trong khi đó, anh Hoàng Anh (Đống Đa, Hà Nội) giữ tâm lý điềm tĩnh hơn dù cũng đang chịu khoản lỗ nặng vì vàng. Anh mua 4 cây vàng miếng SJC ở mức giá 180 triệu đồng/lượng. Với giá thị trường hiện tại, anh đang tạm lỗ gần 170 triệu đồng. Tuy nhiên, người đàn ông 34 tuổi không có kế hoạch bán ra trong ngắn hạn.

"Tôi hiểu giá có lên có xuống, đó là quy luật thị trường. Nếu bán bây giờ là lỗ một lượng tiền lớn của gia đình tích cóp mà chẳng có việc gì gấp cần đến", anh nói và cho biết sẽ bán nếu giá vàng hồi phục trở lại vùng trên 170 triệu đồng/lượng.

Anh Minh (38 tuổi, TP.HCM) cũng đang trong tâm thế tương tự, nhưng có phần an tâm hơn. Anh mua 2 cây vàng miếng SJC ở mức giá 184 triệu đồng/lượng, hiện cũng lỗ 46 triệu đồng mỗi lượng so với giá thị trường.

"Tôi không có áp lực về giá cả, vì đây là khoản để dành dài hạn, không phải tiền để tiêu hàng ngày", anh Minh cho biết. Với mục tiêu đầu tư dài hạn này, những biến động ngắn hạn không ảnh hưởng đến quyết định nắm giữ của anh Minh.

Trái ngược với tâm lý lo lắng của nhiều nhà đầu tư, chị Nguyễn Huyền (Hà Nội) là ví dụ điển hình của nhà đầu tư vàng dài hạn. Chị bắt đầu mua vàng từ khi mới ra trường và đi làm vào năm 2017, khi giá vàng SJC chỉ khoảng 40 triệu đồng/lượng. Suốt gần một thập kỷ qua, mỗi khi có tiền dư, chị lại mua thêm 1-2 chỉ, không phân biệt giá cao hay thấp.

Với mức giá trung bình mua vào trải dài từ năm 2017 đến nay, dù thị trường hiện điều chỉnh mạnh, chị Huyền vẫn đang có lãi đáng kể so với giá vốn. Chị cho biết không xem vàng là kênh đầu cơ mà là tài sản tích lũy.

"Tôi muốn đến tuổi nghỉ hưu, bản thân có thể tự chủ tài chính, không cần con cái phải lo lắng hay áp lực chăm sóc", chị Huyền chia sẻ. Vì thế kể cả trong đợt giảm giá hiện tại, chị vẫn tiếp tục mua thêm khi có tiền dư, vì đây là thói quen tích sản trong nhiều năm.

Số vàng mà chị Nguyễn Huyền (Hà Nội) tích cóp được trong nhiều năm qua. Ảnh: NVCC.

Có nên cắt lỗ vàng?

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tiến sĩ Lê Hồng Hạnh, Giảng viên Tài chính tại Đại học RMIT Việt Nam khuyến nghị với người đang nắm giữ vàng ở vùng giá đỉnh, không nên vội đưa ra quyết định dựa trên tâm lý hoảng loạn hay tiếc nuối.

Nếu vốn sử dụng là tiền nhàn rỗi và mục tiêu là dài hạn, người mua nên giữ vị thế và chia nhỏ để bán ra khi thị trường phục hồi thay vì bán tháo trong hoảng loạn. Tuy nhiên, nếu đang dùng vốn vay hoặc có nhu cầu thanh khoản ngắn hạn, nhà đầu tư cần chủ động giảm dần tỷ trọng ngay để quản lý rủi ro tài chính cá nhân.

Với người đang có tiền mặt và cân nhắc mua vàng, bà Hạnh cho rằng mức giá sau điều chỉnh sâu có thể là cơ hội giải ngân từng phần nếu theo đuổi mục tiêu trú ẩn 1-3 năm. Tuy nhiên, vị tiến sĩ lưu ý nhà đầu tư nên đặt ra giới hạn rõ ràng, chỉ nên phân bổ 5-10% tài sản vào vàng và tuyệt đối tránh sử dụng nợ vay vì đây không phải thời điểm phù hợp cho chiến lược lướt sóng ngắn hạn.

Ở góc độ tài chính cá nhân, ông Nguyễn Quang Huy, CEO khoa Tài chính - Ngân hàng tại Đại học Nguyễn Trãi đánh giá cơ cấu danh mục dài hạn, nhà đầu tư chỉ nên phân bổ khoảng 5-10% tổng tài sản vào vàng với vai trò phòng ngừa rủi ro, không phải kênh đầu tư chủ lực. Phần còn lại nên được phân bổ đa dạng vào tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu doanh nghiệp chất lượng, cổ phiếu giá trị và chứng chỉ quỹ phù hợp với khả năng và mục tiêu của từng người.