Giá vàng thế giới phục hồi sau phiên rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới phục hồi trở lại trên 4.330 USD sau khi có thời điểm giảm mạnh xuống 4.275, mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua.

Giá vàng thế giới vẫn đang lình xình ở vùng đáy 3 tháng. Ảnh: Reuters.

Giá vàng thế giới đã ghi nhận cú rơi thẳng đứng hơn 150 USD xuống 4.319 USD /ounce trong phiên giao dịch ngày 8/6 (giờ Mỹ). Sau đó, giá kim loại quý tiếp tục suy yếu, rơi xuống đáy 4.275 USD /ounce, mức thấp nhất trong khoảng 3 tháng qua, trước khi phục hồi về vùng 4.330 USD vào cuối phiên.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới vẫn dao động quanh vùng 4.330 USD /ounce, không thay đổi nhiều so với cuối ngày hôm trước. So với vùng đáy hôm qua, giá hiện tại đã phục hồi hơn 55 USD , nhưng so với trước đợt lao dốc, giá vàng hiện vẫn thấp hơn khoảng 110 USD .

Đà giảm mạnh của giá vàng đến từ việc đồng USD giao dịch quanh mức cao nhất gần 2 tháng sau khi báo cáo việc làm hàng tuần của Mỹ mạnh hơn dự kiến, qua đó làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm.

Đồng bạc xanh mạnh hơn khiến các loại hàng hóa được định giá bằng USD, bao gồm vàng, trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Ở các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 68,22 USD /ounce, giá bạch kim giảm 1,6% xuống 1.747,76 USD /ounce, còn giá palladium giảm 1,7% xuống 1.205,73 USD /ounce.

Trong khi đó, giá dầu thô lại giảm nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày 9/6 (giờ Mỹ) khi Iran và Israel vẫn bỏ ngỏ khả năng nối lại các cuộc tấn công, dù 2 bên đã tuyên bố ngừng các hành động quân sự.

Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 0,7% xuống 93,6 USD /thùng, còn dầu WTI tại Mỹ giảm 0,5% xuống 90,8 USD /thùng. Ngược lại, hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0,14%, lên 94,38 USD /thùng và hợp đồng dầu thô WTI tăng 0,12%, lên 91,41 USD /thùng.

Trong phiên trước đó, giá dầu có lúc tăng tới 5% sau khi các cuộc không kích mới của Israel nhằm vào Iran cùng các vụ tấn công tại Lebanon làm suy giảm kỳ vọng rằng cuộc xung đột rộng lớn hơn ở Trung Đông sẽ sớm kết thúc.

Đối với thị trường chứng khoán Mỹ, tâm lý nhà đầu tư cũng được cải thiện sau khi Iran và Israel cho biết đã ngừng các cuộc tấn công nhằm vào nhau. Động thái này diễn ra sau lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu 2 bên lập tức "ngừng nổ súng".

Các cuộc tấn công kéo dài trong 24 giờ qua được xem là cuộc đối đầu trực tiếp nghiêm trọng nhất giữa Iran và Israel kể từ lệnh ngừng bắn hồi tháng 4.

Tuy nhiên, chỉ số Dow Jones vẫn đóng cửa trong sắc đỏ và các chỉ số chung đều thu hẹp mức tăng so với đỉnh trong phiên. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 80,77 điểm (-0,16%), xuống 50.786,01 điểm, S&P 500 tăng 21,99 điểm (+0,3%), lên 7.405,73 điểm, Nasdaq Composite tăng 220,23 điểm (+0,86%) lên 25.929,66 điểm.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch hiện định giá 43% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12, tăng từ khoảng 14% cách đây một tháng.

Ngoài ra, nhà đầu tư hiện chờ dữ liệu CPI (chỉ số giá tiêu dùng) của Mỹ và PPI (chỉ số giá sản xuất) để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất của Fed.