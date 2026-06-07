Áp lực chưa dứt với giá vàng tuần tới

Nhiều chuyên gia cho rằng áp lực giảm vẫn chưa kết thúc và giá vàng thế giới có thể tiếp tục lùi sâu trong tuần tới.

Giá vàng thế giới kết thúc tuần này ở mức 4.328 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng biến động mạnh trong tuần này khi căng thẳng kéo dài tại Trung Đông chỉ hỗ trợ hạn chế cho vai trò tài sản trú ẩn an toàn của kim loại quý. Trong khi đó, các số liệu kinh tế tích cực từ Mỹ, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lại tạo áp lực đáng kể.

Áp lực bủa vây giá vàng

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.539 USD /ounce rồi tăng nhẹ khi thị trường phản ứng trước những diễn biến mới liên quan đến Iran và eo biển Hormuz. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu sau các thông tin cho rằng Tehran đã rút lui khỏi các cuộc đàm phán, khiến giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng USD đồng loạt đi lên.

Sang ngày thứ Ba, vàng nỗ lực ổn định nhờ tâm lý lạc quan thận trọng về thỏa thuận ngừng bắn một phần giữa Israel và Hezbollah. Tuy nhiên, đà phục hồi không kéo dài khi báo cáo JOLTS tháng 4 cho thấy số lượng việc làm còn trống tại Mỹ tăng mạnh. Dữ liệu này củng cố kỳ vọng Fed thiếu động lực nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó gây sức ép lên giá vàng.

Áp lực tiếp tục gia tăng trong phiên thứ Tư khi báo cáo việc làm từ ADP phản ánh thị trường lao động Mỹ vẫn duy trì sự ổn định. Đến thứ Năm, giá kim loại quý có phục hồi nhẹ. Tuy nhiên, xu hướng này nhanh chóng đảo chiều sau báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ công bố vào thứ Sáu. Ngay sau đó, giá vàng lao dốc và kết thúc tuần ở mức 4.328 USD /ounce.

Trong cuộc khảo sát vàng mới nhất của Kitco News, tâm lý của giới phân tích Phố Wall đã chuyển từ lạc quan sang bi quan sau khi giá vàng không thể giữ vững các ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

Tuần này, 15 chuyên gia Phố Wall đã tham gia khảo sát về vàng với Kitco News. Chỉ 2 người (chiếm 13%) dự báo giá vàng tăng trong tuần tới; 11 chuyên gia (chiếm 74%) nhận định giá sẽ tiếp tục giảm; 2 nhà phân tích còn lại (chiếm 13%) cho rằng giá kim loại quý đi ngang.

Cuộc khảo sát với 49 nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy tâm lý thận trọng gia tăng. Có 23 người tham gia (chiếm 47%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ngược lại, 18 nhà đầu tư (chiếm 37%) cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục giảm; 8 người còn lại (chiếm 16%) nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

CHUYÊN GIA, NHÀ ĐẦU TƯ MẤT NIỀM TIN VỚI VÀNG Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 13 13 74 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

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Một tuần đầy thách thức ở phía trước

Sau một tuần thị trường tập trung vào các dữ liệu việc làm của Mỹ, tâm điểm trong tuần tới sẽ chuyển sang các chỉ số lạm phát quan trọng, những yếu tố có thể tác động đáng kể đến kỳ vọng về chính sách lãi suất của Fed.

Lịch kinh tế tuần mới sẽ bắt đầu vào thứ Ba với số liệu doanh số bán nhà hiện có của Mỹ trong tháng 5. Đến thứ Tư, thị trường sẽ theo dõi sát báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, cùng với quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Canada, nơi giới đầu tư đang nghiêng về khả năng cơ quan này giữ nguyên lãi suất.

Sang thứ Năm, sự chú ý sẽ dồn vào cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), trong bối cảnh thị trường đánh giá khả năng tăng lãi suất vẫn ở mức cao. Cùng ngày, Mỹ cũng sẽ công bố chỉ số giá sản xuất (PPI) và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.

Chuỗi dữ liệu kinh tế quan trọng của tuần sẽ khép lại vào thứ Sáu với kết quả sơ bộ khảo sát tâm lý người tiêu dùng tháng 6 của Đại học Michigan.

Đánh giá về triển vọng của vàng trong ngắn hạn, ông John Weyer, Giám đốc Walsh Trading, cho rằng căng thẳng liên quan đến Iran và eo biển Hormuz vẫn là yếu tố hỗ trợ giá vàng, nhưng không còn là rủi ro bất ngờ đối với thị trường. Khi chưa xuất hiện các diễn biến leo thang mới, nhà đầu tư có xu hướng tập trung nhiều hơn vào các dữ liệu kinh tế. Trong trường hợp tình hình ở Trung Đông xấu trở lại, giá kim loại quý có thể nhanh chóng phục hồi phần lớn mức giảm gần đây.

Ông Weyer nhận định các số liệu kinh tế tích cực đang làm suy giảm sức hấp dẫn của vàng với vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Đồng thời, kỳ vọng về việc Fed sớm cắt giảm lãi suất cũng đã giảm đáng kể sau báo cáo việc làm mới nhất.

Dù vậy, chuyên gia từ Walsh Trading cho rằng đợt giảm giá hiện tại chủ yếu mang tính ngắn hạn. Theo ông, thị trường vàng vẫn đang có lượng lớn nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua và cần thêm nhiều dữ liệu kinh tế tích cực tương tự để hình thành một xu hướng giảm bền vững.

Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, lại nghiêng về kịch bản giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới.

Chuyên gia của FxPro dự báo xu hướng giảm có thể tiếp diễn trong thời gian tới, với vùng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo quanh 4.250 USD /ounce. Tại vùng giá này, thị trường có thể xuất hiện một nhịp hồi phục kỹ thuật tương tự những gì đã diễn ra trong hai tuần gần đây.