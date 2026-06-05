Giá vàng thế giới biến động như 'tàu lượn'

Chốt phiên giao dịch 4/6, giá vàng giao ngay tăng hơn 40 USD lên trên 4.470 USD/ounce, tuy nhiên giá kim loại quý hiện đã quay đầu giảm 27 USD xuống vùng 4.447 USD/ounce.

Trong phiên đang diễn ra, giá kim quý đã giảm xuống dưới vùng 4.450 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch ngày 4/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới đã ghi nhận một nhịp tăng mạnh 47 USD , kéo giá lên vùng 4.514 USD /ounce. Tuy nhiên, dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, giá kim loại quý nhanh chóng quay đầu giảm xuống 4.457 USD /ounce, trước khi phục hồi trở lại và đóng cửa phiên ở mức 4.474,2 USD /ounce, tức cao hơn 40,5 USD so với phiên liền trước. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ giảm 0,4%, xuống 4.489 USD /ounce.

Tuy vậy, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý giao ngay đang chịu áp lực giảm hơn 27 USD xuống 4.447,3 USD /ounce, thấp hơn cả mức đáy trong phiên hôm qua. Tính từ đầu tuần, mặt hàng này đã mất khoảng 1,6% giá trị.

Ở các thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 73,45 USD /ounce, giá bạch kim giảm 1,3% xuống 1.876,58 USD /ounce, trong khi giá palladium giảm 1,5% xuống 1.301,25 USD /ounce. Cả 3 kim loại này đều đang hướng tới tuần giảm giá.

Không chỉ vàng chịu tác động từ cuộc chiến dai dẳng Mỹ - Iran, giá dầu thô trên thị trường cũng giảm mạnh xuống dưới 100 USD /thùng. Cụ thể, giá dầu WTI tại Mỹ đã giảm 3,1% xuống 93 USD /thùng, còn giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 2,8% xuống 95 USD /thùng.

Tương tự, hợp đồng tương lai dầu WTI giảm 1,3% xuống 94,73 USD /thùng, trong khi hợp đồng tương lai dầu Brent giảm 1,6% xuống còn 96,25 USD /thùng.

Ngược chiều với giá dầu, phố Wall lại tăng điểm trong phiên giao dịch cùng ngày khi những tín hiệu tích cực về khả năng chấm dứt cuộc chiến với Iran đã cải thiện tâm lý nhà đầu tư, theo Reuters.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 874,86 điểm (+1,73%), lên 51.561,93 điểm, S&P 500 tăng 30,63 điểm (+0,41%) lên 7.584,31 điểm, còn Nasdaq Composite giảm 23,02 điểm (-0,09%) xuống 26.830,96 điểm.

Về tình hình địa chính trị, tại Mỹ, Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua một nghị quyết nhằm ngăn Tổng thống Trump tiếp tục chiến dịch quân sự chống Iran. Để có hiệu lực, nghị quyết này cần được Thượng viện phê chuẩn và phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 2/3 nghị sĩ tại cả hai viện để vượt qua quyền phủ quyết gần như chắc chắn từ ông Trump.

Trong khi đó, lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn mới tại Lebanon, còn Israel tuyên bố sẽ không rút quân khỏi quốc gia này. Diễn biến trên làm suy giảm nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc chấm dứt giao tranh tại Lebanon, đóng vai trò như một bước đệm để tiến tới thỏa thuận hòa bình với Iran.

Mặt khác, ở thời điểm hiện tại, thị trường đang tập trung vào báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ, dự kiến công bố trong ngày, nhằm tìm thêm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới.