Giá vàng giảm thêm nửa triệu đồng, sắp 'thủng đáy' năm 2026

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 3/6, hiện neo ở mức 157 triệu đồng/lượng, chỉ còn cách mức đáy của năm nay khoảng 4 triệu đồng.

Giá vàng trong nước vẫn chưa ngừng giảm, sắp "thủng đáy" từ đầu năm. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 154 - 157 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương ứng giảm nửa triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về ngang bằng với SJC.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, đây đã là phiên thứ 3 liên tiếp mặt hàng này giảm giá. Tính chung trong 3 ngày, mức giảm ghi nhận lên tới 2 triệu đồng mỗi lượng.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 29/5, giá vàng miếng từng ghi nhận một đợt tăng giá mạnh tới gần 3 triệu đồng/lượng. Nhưng xét chung một tuần gần nhất, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế khi vàng miếng mất tới gần 5 triệu đồng mỗi lượng. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra ở mức 3 triệu đồng, người mua vàng miếng hiện đã lỗ gần 8 triệu đồng/lượng chỉ sau 7 ngày qua.

Đáng chú ý, vùng giá 157 triệu đồng/lượng hiện cũng là vùng đáy của vàng miếng kể từ trung tuần tháng 1. Mức giá này hiện chỉ còn cách mức thấp nhất năm khoảng 4 triệu đồng.

Hồi cuối tháng 1, giá vàng miếng từng tăng vọt lên đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng trước khi liên tục suy yếu kể từ tháng 3 tới nay.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC SẮP "THỦNG ĐÁY" NĂM 2026 Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157

Với vàng nhẫn, giá mặt hàng này cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay.

Sau điều chỉnh, Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng neo giá vàng nhẫn ở 154 - 157 triệu đồng/lượng, tương đương giá vàng miếng SJC hiện tại.

Riêng Công ty Mi Hồng hiện niêm yết giá vàng nhẫn 999 ở mức 154,5 - 156,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới giao ngay cũng đang suy yếu. Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý giao ngay đã giảm thêm 11 USD về vùng 4.478 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 14 triệu đồng/lượng.