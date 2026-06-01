Giá vàng sập

Giá vàng thế giới mất gần 90 USD trong phiên giao dịch đang diễn ra, khi các cuộc không kích mới giữa Iran và Mỹ càng làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Giá vàng thế giới đang rớt xa mốc 4.500 USD/ounce. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch ngày 1/6 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm một mạch 88,5 USD xuống 4.449,8 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ cũng giảm 1,3% xuống 4.533,2 USD /ounce.

Chỉ trong 24 giờ qua, kim loại quý đã mất gần 2% giá trị và tính chung một tháng, mặt hàng này đã giảm gần 4%.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường, cho rằng: "Kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn có thể tiếp tục gây áp lực lên giá vàng, trừ khi lợi suất trái phiếu ngừng tăng và lãi suất bắt đầu ổn định hoặc có xu hướng giảm xuống".

Liên quan đến tình hình chính trị, Reuters đưa tin những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng vẫn giữa Mỹ và Iran chưa ghi nhận tiến triển đáng kể, khi hai bên tiếp tục đổ lỗi cho nhau về các hành động khiến căng thẳng trong khu vực trở nên leo thang.

Mặt khác, theo công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất khoảng 51% rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất trước cuối năm nay.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung theo dõi loạt dữ liệu việc làm của Mỹ cùng các phát biểu từ các quan chức Fed để tìm thêm tín hiệu về triển vọng chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, Thống đốc Fed Jerome Powell hôm 31/5 cảnh báo về những tác động tiêu cực khi Fed bị chính trị hóa. Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông chính thức kết thúc vào ngày 15/5 và người kế nhiệm là Kevin Warsh đã tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22/5.

Ông Powell quyết định tiếp tục ở lại Fed với vai trò Thống đốc vì cho rằng những mối đe dọa đối với tính độc lập của ngân hàng trung ương vẫn còn hiện hữu.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,5% lên 75,61 USD /ounce, bạch kim tăng 1,5% lên 1.944,7 USD /ounce, trong khi palladium giảm 0,1% xuống còn 1.352,75 USD /ounce.

Trong một báo cáo công bố gần đây, Morgan Stanley nhận định thị trường palladium đang dần tiến tới trạng thái cân bằng khi những hạn chế về nguồn cung được bù đắp bởi nhu cầu suy yếu từ ngành công nghiệp ôtô.