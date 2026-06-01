Ông chủ Pizza Hut đưa ra quyết định bất ngờ

Tập đoàn Yum Brands đang trong quá trình đàm phán độc quyền để bán chuỗi nhà hàng Pizza Hut cho quỹ đầu tư tư nhân LongRange Capital, theo một nguồn tin của Reuters.

Nguồn tin cho biết 2 bên đang đạt được những bước tiến trong quá trình thảo luận về một thương vụ tiềm năng và có thể đi đến thỏa thuận trong vài tuần tới.

LongRange Capital từ chối bình luận trước yêu cầu của Reuters, trong khi Yum Brands cũng chưa đưa ra phản hồi về thông tin trên.

Động thái của "ông chủ" hãng pizza nổi tiếng diễn ra trong bối cảnh ngành thức ăn nhanh đang phải đối mặt với tình trạng nhu cầu tiêu dùng suy yếu kéo dài, khi việc sử dụng ngày càng phổ biến các loại thuốc giảm cân nhóm GLP-1 khiến người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn.

Ngoài ra, lạm phát cao và sự suy giảm niềm tin tiêu dùng cũng gây áp lực, buộc nhiều khách hàng phải cân nhắc kỹ hơn trước khi đi ăn ngoài. Điều này đặc biệt gây khó khăn cho các chuỗi pizza lớn tại Mỹ, vốn đã phải đối mặt với chi phí nguyên liệu ở mức cao.

Năm ngoái, Yum Brands cho biết họ đang xem xét các phương án chiến lược cho Pizza Hut, bao gồm khả năng bán lại thương hiệu này, do chuỗi pizza gặp khó khăn trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng tương đương với các thương hiệu khác trong tập đoàn như Taco Bell.

Doanh số bán hàng tương đương của Pizza Hut tại Mỹ đã giảm liên tiếp 10 quý, trong khi thương hiệu này đóng góp khoảng 12% tổng doanh thu của Yum Brands trong năm 2025.

Ngoài LongRange Capital, các quỹ đầu tư như Sycamore Partners và Apollo Global Management cũng nằm trong số các bên quan tâm đến việc mua lại chuỗi nhà hàng này.

Ngành dịch vụ ăn uống Mỹ hiện chứng kiến làn sóng mua bán và sáp nhập (M&A) mạnh mẽ. Nhiều chuỗi nhà hàng quy mô vừa và nhỏ rời sàn chứng khoán do chi phí đầu vào tăng cao và nhu cầu ăn uống bên ngoài suy giảm. Một số cái tên đáng chú ý gồm Denny's, Potbelly Corporation và California Pizza Kitchen.

Không chỉ Pizza Hut, Papa John's International cũng đang tìm cách bán doanh nghiệp. Vào tháng 5, quỹ đầu tư Irth Capital Management đã hợp tác với đơn vị nhượng quyền lớn nhất của Papa John's tại Mỹ nhằm thực hiện thương vụ đưa công ty này rời khỏi sàn chứng khoán.

Dù Pizza Hut vẫn là một trong những thương hiệu pizza lớn nhất thế giới với hàng chục nghìn cửa hàng, kết quả kinh doanh tại Mỹ lại trở nên sa sút trong một thời gian dài. Điều này khiến Yum Brands cân nhắc thoái vốn để tập trung nhiều hơn vào các thương hiệu tăng trưởng nhanh và có biên lợi nhuận cao hơn như Taco Bell.

Ở thị trường châu Á, kể từ năm 1987, Jardine Restaurant Group (JRG) đã phát triển thành công thương hiệu Pizza Hut tại Hong Kong (Trung Quốc), Macau, Myanmar, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam, với các sản phẩm được điều chỉnh phù hợp với khẩu vị và văn hóa của từng thị trường.

Tại Việt Nam, Pizza Hut là một trong những thương hiệu pizza hàng đầu, với khoảng 130 cửa hàng được đặt tại cả 3 miền và quy mô hơn 3.500 nhân sự.

Pizza Hut được đưa vào thị trường Việt Nam bởi Tập đoàn IFB Holdings (Việt Nam) và Jardine Restaurant Group. Tháng 8/2005, Công ty TNHH Pizza Việt Nam được cấp giấy phép đầu tư nhưng phải tới tháng 1/2007, nhà hàng đầu tiên của Pizza Hut tại Việt Nam mới đi vào hoạt động tại TTTM Diamond Plaza (TP.HCM).

Sau khi cùng IFB Holdings đưa Pizza Hut vào Việt Nam năm 2005, Jardine Restaurant Group đã chính thức tiếp quản và sở hữu 100% hoạt động của thương hiệu này tại Việt Nam từ năm 2011.

Theo một báo cáo của Measurable AI, thị phần của Pizza Hut trong phân khúc giao hàng tiện lợi (on-demand delivery) chiếm khoảng 23% thị phần doanh số giao pizza trực tuyến tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa, những chuỗi pizza quốc tế khác như Domino’s và các thương hiệu pizza Việt Nam như Pizza 4P’s đang tạo ra sức ép không nhỏ lên Pizza Hut trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Để tạo ra sự khác biệt, bắt đầu từ cuối 2023, thương hiệu đã cho ra mắt chuỗi nhà hàng Pizza Hut Signature, trong đó nổi bật là các chi nhánh ở Nguyễn Thị Thập (TP.HCM), Phan Xích Long (TP.HCM) và Liễu Giai (Hà Nội). Với mô hình này, mỗi nhà hàng sẽ được thiết kế theo một ý tưởng riêng cùng menu khác biệt so với các chi nhánh trong hệ thống.