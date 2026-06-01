Bitcoin gây thất vọng

  • Thứ hai, 1/6/2026 19:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dòng tiền tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ khi giá dầu tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị đang tạo thêm áp lực lên thị trường tiền số.

Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4. Ảnh: Decrypt.

Theo CoinDesk, Bitcoin và phần lớn thị trường tiền mã hóa tiếp tục chịu sức ép trong những ngày gần đây bất chấp đà tăng mạnh của chứng khoán toàn cầu nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong phiên giao dịch châu Á ngày 1/6, chỉ số MSCI All Country World Index tăng 0,2%, trong khi thị trường chứng khoán châu Á tăng 1,1% và thiết lập mức cao kỷ lục mới. Các chỉ số công nghệ chủ chốt tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản cũng đồng loạt lập đỉnh lịch sử.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0,6% sau khi Nvidia công bố kế hoạch tham gia thị trường máy tính xách tay chạy Windows, cạnh tranh trực tiếp với Intel và AMD. Cổ phiếu SoftBank Group cũng có thời điểm tăng tới 11% nhờ giá trị các khoản đầu tư vào OpenAI và Arm, đưa tập đoàn này tiến gần vị trí doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn nhất Nhật Bản.

Tuy nhiên, tâm lý tích cực trên thị trường tài chính bị phủ bóng bởi diễn biến của giá dầu. Dầu Brent đã vượt ngưỡng 93 USD/thùng khi các nỗ lực khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz chưa đạt nhiều tiến triển và căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Trong bối cảnh đó, thị trường tiền số không thể hưởng lợi từ làn sóng tăng giá của chứng khoán.

Trong 7 ngày qua, Bitcoin giảm 8% xuống còn 71.990 USD; Ether cũng mất 4,6%, lùi về 1.996 USD; Solana giảm 3,7% xuống 81,89 USD trong khi Tron giảm 3,7%.

bitcoin anh 1

Bitcoin thủng mốc 72.000 USD. Ảnh: CoinMarketCap.

Áp lực bán còn đến từ dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ. Theo dữ liệu từ SoSoValue, các quỹ này ghi nhận phiên rút vốn thứ 10 liên tiếp trong ngày 30/5.

Từ ngày 15/5 đến ngày 29/5, tổng cộng 2,97 tỷ USD đã bị rút khỏi các ETF Bitcoin giao ngay. Đây là chuỗi rút vốn dài nhất kể từ khi các sản phẩm này được đưa vào giao dịch, vượt kỷ lục 8 phiên liên tiếp được ghi nhận hồi đầu năm 2025.

Đáng chú ý, riêng ngày 27/5 ghi nhận lượng vốn rút ròng lên tới 733 triệu USD, mức cao nhất kể từ tháng 1 năm nay.

Tổng tài sản ròng của các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã giảm từ 104,29 tỷ USD ngày 15/5 xuống còn 94,17 tỷ USD vào cuối tuần trước.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với các ETF Ether giao ngay. Nhóm quỹ này đã trải qua 14 phiên rút vốn liên tiếp với khoảng 2,6 tỷ USD bị rút khỏi tài sản ròng trong cùng giai đoạn.

Ngọc Phương Linh

bitcoin Bitcoin Tiền mã hóa Nasdaq tiền số mã hóa chứng khoán

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

