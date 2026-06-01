Bitcoin gây thất vọng

Dòng tiền tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ khi giá dầu tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị đang tạo thêm áp lực lên thị trường tiền số.

Bitcoin rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4. Ảnh: Decrypt.

Theo CoinDesk, Bitcoin và phần lớn thị trường tiền mã hóa tiếp tục chịu sức ép trong những ngày gần đây bất chấp đà tăng mạnh của chứng khoán toàn cầu nhờ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong phiên giao dịch châu Á ngày 1/6, chỉ số MSCI All Country World Index tăng 0,2%, trong khi thị trường chứng khoán châu Á tăng 1,1% và thiết lập mức cao kỷ lục mới. Các chỉ số công nghệ chủ chốt tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản cũng đồng loạt lập đỉnh lịch sử.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng 0,6% sau khi Nvidia công bố kế hoạch tham gia thị trường máy tính xách tay chạy Windows, cạnh tranh trực tiếp với Intel và AMD. Cổ phiếu SoftBank Group cũng có thời điểm tăng tới 11% nhờ giá trị các khoản đầu tư vào OpenAI và Arm, đưa tập đoàn này tiến gần vị trí doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn nhất Nhật Bản.

Tuy nhiên, tâm lý tích cực trên thị trường tài chính bị phủ bóng bởi diễn biến của giá dầu. Dầu Brent đã vượt ngưỡng 93 USD /thùng khi các nỗ lực khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz chưa đạt nhiều tiến triển và căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Trong bối cảnh đó, thị trường tiền số không thể hưởng lợi từ làn sóng tăng giá của chứng khoán.

Trong 7 ngày qua, Bitcoin giảm 8% xuống còn 71.990 USD ; Ether cũng mất 4,6%, lùi về 1.996 USD ; Solana giảm 3,7% xuống 81,89 USD trong khi Tron giảm 3,7%.

Bitcoin thủng mốc 72.000 USD . Ảnh: CoinMarketCap.

Áp lực bán còn đến từ dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ. Theo dữ liệu từ SoSoValue, các quỹ này ghi nhận phiên rút vốn thứ 10 liên tiếp trong ngày 30/5.

Từ ngày 15/5 đến ngày 29/5, tổng cộng 2,97 tỷ USD đã bị rút khỏi các ETF Bitcoin giao ngay. Đây là chuỗi rút vốn dài nhất kể từ khi các sản phẩm này được đưa vào giao dịch, vượt kỷ lục 8 phiên liên tiếp được ghi nhận hồi đầu năm 2025.

Đáng chú ý, riêng ngày 27/5 ghi nhận lượng vốn rút ròng lên tới 733 triệu USD , mức cao nhất kể từ tháng 1 năm nay.

Tổng tài sản ròng của các ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã giảm từ 104,29 tỷ USD ngày 15/5 xuống còn 94,17 tỷ USD vào cuối tuần trước.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với các ETF Ether giao ngay. Nhóm quỹ này đã trải qua 14 phiên rút vốn liên tiếp với khoảng 2,6 tỷ USD bị rút khỏi tài sản ròng trong cùng giai đoạn.