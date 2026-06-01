Doanh nghiệp đầu tiên ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp DPPA

Samsung Thái Nguyên trở thành doanh nghiệp đầu tiên triển khai hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA) qua lưới điện quốc gia kể từ khi cơ chế này được ban hành.

Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên vừa ký hợp đồng DPPA đầu tiên tại Việt Nam. Ản: SEVT.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), đơn vị thuộc Samsung Electronics (Hàn Quốc), đặt tại Khu công nghiệp Yên Bình (phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên), vừa hoàn tất đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán điện trực tiếp (DPPA - Direct Power Purchase Agreement) đầu tiên tại Việt Nam thông qua lưới điện quốc gia và chính thức sử dụng nguồn điện tái tạo phục vụ hoạt động sản xuất.

Theo thỏa thuận, SEVT sẽ được đảm bảo sản lượng điện từ nguồn điện mặt trời với quy mô khoảng 70 GWh mỗi năm - tương đương với sản lượng điện cấp cho khoảng 17.000 hộ gia đình tại Việt Nam.

Nguồn điện tái tạo được cung cấp từ Nhà máy điện mặt trời Đức Huệ 2 do CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An đầu tư và phát triển. Dự án có công suất thiết kế 49 MWp (41,4 MWac), đặt tại tỉnh Tây Ninh, đã vận hành thương mại từ ngày 19/5. Nhà máy được tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) và tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh từ đầu tháng này.

Cơ chế DPPA từng nhiều lần được cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) kiến nghị Việt Nam sớm triển khai do được kỳ vọng tạo thêm động lực cạnh tranh cho thị trường năng lượng. Đến năm 2024, cơ chế này chính thức được ban hành.

DPPA được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, cho phép doanh nghiệp sản xuất ký hợp đồng mua điện trực tiếp từ các dự án năng lượng tái tạo thay vì mua thông qua EVN.

Dù cơ chế đã có hiệu lực gần hai năm, đây mới là hợp đồng giao dịch thực tế đầu tiên được ký kết và triển khai. Sự kiện này được đánh giá là dấu mốc quan trọng, cho thấy các tập đoàn toàn cầu như Samsung có thể hiện thực hóa mục tiêu sử dụng điện tái tạo tại Việt Nam thông qua cơ chế DPPA.

Ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết việc ký kết hợp đồng DPPA đầu tiên được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam, đồng thời đồng hành cùng các nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu trên toàn cầu.

Trước SEVT, trong năm 2025, hai pháp nhân khác của Samsung Việt Nam là Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tại TP.HCM đã tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo thông qua các dự án điện mặt trời áp mái. Hiện cả hai đơn vị cũng đang xúc tiến bổ sung nguồn điện từ cơ chế DPPA.