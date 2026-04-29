Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng cho các dự án điện tái tạo hưởng giá FIT

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo phương án cụ thể xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện gió, điện mặt trời hưởng giá FIT trước ngày 30/4.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc họp về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Bộ Công Thương, trong đó nhấn mạnh hàng loạt yêu cầu liên quan đến bảo đảm an ninh năng lượng.

Theo kết luận, Thủ tướng nhận định lĩnh vực năng lượng là vấn đề then chốt, là tiền đề cho phát triển kinh tế, phục vụ tốt chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, phát triển trí tuệ nhân tạo, sản xuất chip bán dẫn.

“Do đó, tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện và xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng trong bất kỳ hoàn cảnh nào”, văn bản kết luận nêu.

Rà soát Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh; tăng mua điện từ Lào, Trung Quốc

Về bảo đảm cung ứng điện, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung triển khai ngay một số giải pháp. Trong đó, Bộ Công Thương được giao hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp tiết kiệm điện, thực hiện đạt mục tiêu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ toàn quốc trong năm 2026. Riêng các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, mức tiết kiệm tối thiểu phải đạt 10% điện năng tiêu thụ.

Cùng với đó, hệ thống điện cần tiết giảm tối thiểu 3.000 MW công suất phụ tải vào các khung giờ cao điểm khi có nguy cơ mất cân đối cung - cầu.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, phấn đấu mỗi năm có 10% cơ quan công sở và hộ gia đình lắp đặt, gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm, tăng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Bộ Công Thương còn được giao nghiên cứu, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách phát triển nhanh hệ thống lưu trữ năng lượng.

Đồng thời, cơ quan này cần xem xét nghiên cứu triển khai ngay các dự án đường dây truyền tải để tăng mua điện từ Lào và Trung Quốc về miền Bắc ngay trong năm 2027; trường hợp cần thiết, điều chỉnh, bổ sung hiệp định liên Chính phủ và Quy hoạch điện VIII để tăng nguồn điện từ Lào về Việt Nam.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất giải pháp bổ sung nguồn điện từ các nhà máy phát điện nổi để sử dụng trong các trường hợp cấp bách, bảo đảm cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.

Liên quan quy hoạch và phát triển nguồn điện, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, cập nhật, bổ sung Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; nghiên cứu phát triển nhiệt điện than quy mô hợp lý kèm theo lộ trình thu hồi, xử lý khí thải theo Kết luận 18-KL/TW; trường hợp cần thiết, thực hiện theo cơ chế khẩn cấp quy định tại Luật Điện lực năm 2024.

Các dự án trong quy hoạch cần được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Trong đó, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo TKV và Công ty Nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang triển khai nhanh để sớm hoàn thành các dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II (110 MW) và Nhà máy nhiệt điện An Khánh - Bắc Giang (650 MW).

Đối với các dự án điện gió, điện mặt trời hưởng giá FIT, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương báo cáo phương án cụ thể xử lý dứt điểm khó khăn, vướng mắc theo chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại văn bản số 56/TB-VPCP ngày 10/4, báo cáo trước ngày 30/4.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương phải rà soát lại các dự án nguồn điện trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo hướng những dự án không thể hoàn thành giai đoạn 2026-2030 thì điều chỉnh, bổ sung các nguồn điện thay thế khả thi, phù hợp thực tế, nhất là các nguồn điện nền.

Đồng thời, “kiên quyết xử lý đối với các chủ đầu tư dự án không bảo đảm tiến độ theo cam kết và quy hoạch; quy định trách nhiệm cụ thể cho các bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc thúc đẩy phát triển các dự án, trong đó, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm cuối cùng về việc thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đáp ứng đúng tiến độ đề ra, đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, nhất là điện, xăng dầu, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia”, văn bản nêu.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố có giải pháp kiên quyết xử lý đối với chủ đầu tư các dự án không bảo đảm thời gian theo quy hoạch, không để ảnh hưởng đến việc cung ứng điện quốc gia.

Tăng sản lượng xăng sinh học E10 cung cấp ra thị trường

Đối với mặt hàng xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động nghiên cứu, dự báo cân đối cung - cầu để điều hành phù hợp, hiệu quả, “không để đứt gãy, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong mọi tình huống”.

Bộ Công Thương được giao tập trung triển khai việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian, báo cáo Thủ tướng trong quý II/2026. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp tăng sản lượng xăng sinh học E10 cung cấp ra thị trường để giảm tiêu thụ xăng khoáng; tăng cường chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, phát triển giao thông công cộng xanh nhằm giảm sử dụng xăng dầu.

Ngoài ra, cần có kế hoạch đầu tư xây dựng các kho dự trữ chiến lược, phấn đấu nâng tổng mức dự trữ xăng dầu trong nước đạt tương đương 90 ngày nhập ròng.