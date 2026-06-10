Thủ tướng giao thời hạn gỡ vướng các dự án bất động sản tồn đọng

Thủ tướng yêu cầu các bộ hoàn thành loạt văn bản hướng dẫn ngay trong tháng 7, tháng 8 để tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản tồn đọng, kéo dài.

Theo Bộ Xây dựng, cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp vướng mắc với tổng vốn tồn đọng khoảng 3,3 triệu tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1020/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Để việc triển khai thi hành nghị quyết đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả, Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị quyết với mục đích phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai nghị quyết theo quan điểm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Đồng thời, kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành nghị quyết, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các cơ chế, chính sách đặc thù, nguyên tắc, yêu cầu của nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Theo Kế hoạch, trong tháng 8, Bộ Công an phải chủ trì, phối hợp các cơ quan liên ngành tư pháp Trung ương, Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù về hình sự, tố tụng hình sự, thi hành án của nghị quyết để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không tham nhũng xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực để thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết. Thời gian thực hiện trong tháng 7.

Cùng thời điểm trên, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an và Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù của nghị quyết để xử lý kỷ luật đối với các cá nhân là cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về đất đai nhưng không tham nhũng xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với nghị quyết trong trường hợp cần thiết.

Thủ tướng yêu cầu các bộ này tiến hành rà soát các văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo lộ trình; thời hạn rà soát chậm nhất ngày 30/8.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, HĐND, UBND các cấp gửi danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới về cơ quan có thẩm quyền trong tháng 6 theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng và Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thi hành nghị quyết; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về nghị quyết; kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thực hiện nghị quyết và các văn bản hướng dẫn thi hành nghị quyết.

Hiện cả nước có khoảng 4.500 dự án bất động sản gặp khó khăn, vướng mắc với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 3,3 triệu tỷ đồng . Đây được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng nếu được tháo gỡ để đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm nay.