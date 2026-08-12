Kêu gọi doanh nghiệp mua lúa giá tối thiểu 7.000 đồng/kg

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) kêu gọi các doanh nghiệp chung tay giữ giá lúa cho nông dân và giá gạo xuất khẩu trước nhiều diễn biến bất thường của thị trường.

Trong thư kêu gọi do ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) ký tên và nêu rõ hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu gạo của Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức.

Tình hình xung đột và bất ổn tại nhiều khu vực trên thế giới tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng, logistics và thương mại toàn cầu. Trong khi đó, nhiều quốc gia nhập khẩu gạo đang điều chỉnh chính sách theo hướng tăng cường bảo hộ, ưu tiên an ninh lương thực và kiểm soát nhập khẩu. Những diễn biến này tác động không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu gạo của doanh nghiệp Việt Nam.

VFA cho rằng khó khăn không chỉ đặt lên vai doanh nghiệp xuất khẩu mà đang lan tới người trồng lúa. Theo ghi nhận, hiện nay người nông dân đang chịu áp lực khi chi phí vật tư đầu vào vẫn ở mức cao, trong khi giá thu mua lúa có xu hướng giảm vào thời điểm thu hoạch.

“Nếu không có sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, thu nhập và đời sống của người trồng lúa sẽ bị ảnh hưởng, qua đó tác động đến sự phát triển bền vững của ngành hàng lúa gạo”, VFA nêu rõ trong thư ngỏ.

Trước bối cảnh này, tại cuộc họp Ban Chấp hành VFA ngày 31/7 vừa qua, Hiệp hội đã thống nhất kêu gọi các doanh nghiệp hội viên và thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thu mua lúa của nông dân. VFA kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp thu mua lúa ĐT8, MO18… cho người nông dân với giá từ 7.000 đồng/kg. Đây là mức giá góp phần ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập cho người trồng lúa và phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Song song với đó, VFA cũng kêu gọi doanh nghiệp, thương nhân xuất khẩu gạo ưu tiên giao dịch, ký kết và thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạo thơm với mức giá từ 500 USD /tấn trở lên, phù hợp với chất lượng sản phẩm và diễn biến thị trường nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của người nông dân, doanh nghiệp và lợi ích quốc gia.

Trước đó, VFA cũng bày tỏ lo ngại khi các tỉnh ĐBSCL đang bước vào vụ thu hoạch hè thu, sản lượng gạo tăng, trong khi thị trường xuất khẩu lại trầm lắng, lo ngại tăng nguy cơ “được mùa, mất giá” sẽ tạo ra những hệ lụy nặng nề đối với toàn bộ chuỗi giá trị lúa gạo.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 7, Việt Nam xuất khẩu khoảng 505.000 tấn gạo, đạt kim ngạch 252,8 triệu USD . Tính chung 7 tháng đầu năm, lượng gạo xuất khẩu đạt khoảng 5,5 triệu tấn, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá trị chỉ đạt 2,64 tỷ USD , giảm 7%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá xuất khẩu bình quân giảm còn khoảng 476,6 USD /tấn, thấp hơn 7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên thị trường xuất khẩu, Việt Nam "đi ngang" so với hôm qua. Dữ liệu từ VFA ghi nhận, gạo thơm 100% tấm dao động 367- 371 USD /tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 500- 510 USD /tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 541- 545 USD /tấn.