Xuất nhập khẩu 7 tháng đã vượt 600 tỷ USD

Trong 7 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng tích cực với tổng kim ngạch đạt 659 tỷ USD, trong đó cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu gần 21 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 319 tỷ USD. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bộ Tài chính vừa có thông báo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, trong đó cung cấp các số liệu về tình hình kinh tế trong nước từ đầu năm đến nay.

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 7, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt hơn 53 tỷ USD , tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt gần 57 tỷ USD , tăng 41%. Tính chung 7 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 319 tỷ USD , tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái; kim ngạch nhập khẩu đạt 340,05 tỷ USD , tăng 35%, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu gần 21 tỷ USD .

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam sau 7 tháng đã đạt xấp xỉ 659 tỷ USD .

Liên quan đến tình hình thu ngân sách Nhà nước, tổng thu ngân sách trong 7 tháng qua ước đạt 1,834 triệu tỷ đồng . Số thu ngân sách này tương đương 72,5% dự toán cả năm, trong đó thu ngân sách Trung ương ước đạt 74,7% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt khoảng 70,5% dự toán, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngoài ra, số thu từ dầu thô ước đạt 86,6% dự toán, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025; thu cân đối ước đạt 75,1% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách, luỹ kế 7 tháng ước đạt hơn 1,364 triệu tỷ đồng , tương đương 43,2% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong số chi, Bộ Tài chính thống kê việc chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 418.900 tỷ đồng , bằng 37,4% dự toán, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 41,3% kế hoạch Thủ tướng giao; chi trả nợ lãi ước đạt 56,5% dự toán; chi thường xuyên ước đạt 48,4% dự toán.

Cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến hết tháng 7, đã có 201.200 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được phát hành, kỳ hạn bình quân 9,3 năm, lãi suất bình quân 4,12%/năm.

Về tình hình giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSNN năm 2026, Bộ Tài chính cho biết tính đến hết tháng 7, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án hơn 1,006 triệu tỷ đồng . Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 22.300 tỷ đồng của 8 bộ, cơ quan trung ương và 28 địa phương (chiếm 2,3%). Giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 31/7 vượt 425.000 tỷ đồng , đạt 41,9% kế hoạch Thủ tướng giao.

Cũng theo Bộ Tài chính, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường 7 tháng đạt hơn 187.000 doanh nghiệp, tăng 8% so với cùng kỳ, cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Hiện, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng khoảng 5% so với cuối năm 2025. Đồng thời, số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 7 tháng ước đạt 419.500 tỷ đồng , tăng 31%, qua đó cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục tích cực.