TP.HCM phấn đấu thu ngân sách bình quân 2.800 tỷ đồng/ngày

Năm nay, TP.HCM được giao chỉ tiêu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng. Theo Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, con số này tương đương mỗi ngày TP.HCM phải thu hơn 2.800 tỷ đồng.

Năm 2026, TP.HCM phấn đấu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phát biểu tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Chính phủ với lãnh đạo TP.HCM ngày 13/6, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết mục tiêu tăng trưởng 2 con số đòi hỏi nguồn lực rất lớn từ xã hội, bởi tổng chi cho đầu tư từ ngân sách cả nhiệm kỳ chỉ khoảng 22%.

Theo ông, vấn đề huy động nguồn lực bên ngoài sát sườn nhất với TP.HCM. Thành phố cần tận dụng nguồn lực từ Trung tâm Tài chính Quốc tế để thu hút nguồn lực tài chính trung và dài hạn cho đầu tư phát triển TP.HCM và cho cả nước.

Dư địa tăng trưởng của TP.HCM còn rất lớn

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh TP.HCM có rất nhiều điều kiện. Trong đó phải kể đến các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tài chính lớn của thế giới biết đến Việt Nam đều gắn bó và đang tập trung ở TP.HCM. Các định chế tài chính lớn cũng đang hoạt động tại đây.

"Đây là dư địa lớn nếu chúng ta làm tốt, có sản phẩm tốt, có nhu cầu và cách làm tốt, thu hút được vốn rất lớn. Nếu TP.HCM không thu hút được nguồn lực qua Trung tâm Tài chính Quốc tế thì rất khó để các thành phố, các tỉnh khác thu hút nguồn lực dựa vào trung tâm tài chính", Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nói.

Lãnh đạo Chính phủ cũng cho biết nếu không có gì thay đổi, thứ 2 tới sẽ trình Thủ tướng để ký quyết định thành lập Hội đồng Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế. Hội đồng sẽ phối hợp với TP.HCM và Đà Nẵng kiện toàn bộ máy, ký các quy chế hoạt động, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để bắt tay vận hành.

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Chính phủ với lãnh đạo TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Cũng theo Phó thủ tướng, việc TP.HCM đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra có ý nghĩa rất quan trọng cho tăng trưởng chung, có sự lan tỏa mạnh mẽ cho cả vùng Đông Nam Bộ cũng như cả nước.

Lãnh đạo Chính phủ nhìn nhận những kết quả tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội mà TP.HCM đạt được trong gần nửa đầu năm, đặc biệt là tăng trưởng GRDP, thu ngân sách, thu hút đầu tư nước ngoài, rất ấn tượng. Đáng chú ý, 5 tháng đầu năm, tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động rất tích cực, với mức tăng gần 30%.

Cùng với đó, nhiều dự án trọng điểm cũng được tháo gỡ, giải phóng nguồn lực, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng thành phố. Các dự án trọng điểm cũng liên tục khởi công như các tuyến metro, cao tốc vốn đầu tư lớn, đáp ứng nhu cầu bức thiết cho phát triển của TP.HCM.

"Tôi cho rằng đây chính là cơ sở rất quan trọng để TP.HCM phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 cao và bền vững. Tôi rất tin tưởng TP.HCM sẽ đạt được các mục tiêu Chính phủ giao, cũng như mục tiêu thành phố đề ra, bởi dư địa tăng trưởng của thành phố còn rất lớn", ông Thắng nói.

Mỗi ngày TP.HCM phải thu ngân sách hơn 2.800 tỷ đồng

Đồng quan điểm với Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cũng đánh giá cao những nỗ lực của TP.HCM thời gian qua. Điều đó thể hiện qua các chỉ số tăng trưởng kinh tế. Riêng trong quý đầu năm nay, GRDP của TP.HCM tăng 8,23%, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của cả nước là 7,8%.

Tuy nhiên, theo các kịch bản tăng trưởng hiện nay, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết nếu duy trì tốc độ như thời gian qua, TP.HCM sẽ gặp nhiều thách thức trong việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 10-11% năm nay. Mức tăng trưởng thực tế có thể thấp hơn mục tiêu khoảng 1,7%.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc giữa Thủ tướng với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Hoài Bảo.

Theo ông, TP.HCM có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế cả nước; bình quân đóng góp khoảng 23-25% GDP và khoảng 28-30% tổng thu ngân sách quốc gia.

"Năm nay, thành phố được giao phấn đấu thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng , bình quân mỗi ngày thu khoảng 2.800 tỷ đồng . Đây là quy mô nguồn thu rất lớn, bằng tổng nguồn thu của nhiều địa phương cộng lại. Đặc biệt, mỗi 1% tăng trưởng của TP.HCM sẽ đóng góp khoảng 0,23% vào tăng trưởng chung của cả nước. Chính vì vậy, lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến thành phố", Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nói.

Kiến nghị, đóng góp cho TP.HCM đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra, Bộ trưởng Tài chính đề nghị thành phố tập trung đẩy mạnh các chỉ tiêu tăng trưởng chủ lực gồm công nghiệp, thương mại, dịch vụ; xuất nhập khẩu, đầu tư công... Các chỉ tiêu này TP.HCM đang đạt thấp hơn bình quân cả nước.

Trong đó, về nguồn thu ngân sách, đến ngày 10/6, thành phố thu đạt khoảng 51,5% dự toán năm, thấp hơn mức bình quân cả nước (54,7%). Do đó, thu ngân sách được xem là nhiệm vụ cần được tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn trong những tháng cuối năm.

Một nội dung khác được người đứng đầu Bộ Tài chính nhắc đến là thu hút vốn đầu tư mới của doanh nghiệp. Hiện, TP.HCM có hơn 340.000 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm khoảng 32% tổng số doanh nghiệp cả nước. Tuy nhiên, khu vực kinh tế tư nhân vẫn tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính kiến nghị có 4 vấn đề TP.HCM cần tập trung tháo gỡ. Đó là mặt bằng sản xuất, đất đai; thủ tục hành chính; tiếp cận nguồn vốn; và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, tạo sức lan tỏa và kích hoạt các nguồn lực đầu tư xã hội.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng cho biết Chính phủ đang tích cực nghiên cứu, hoàn thiện nhiều chính sách riêng cho TP.HCM. Theo ông, những kiến nghị mà thành phố đã nêu liên quan đến phân cấp, phân quyền, thủ tục đầu tư và đất đai là rất xác đáng.

Trong đó, với lĩnh vực đất đai, Chính phủ đã có chủ trương tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động hơn cho thành phố trong giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và tổ chức thực hiện các dự án trọng điểm, nhằm tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.

"Chúng tôi đã thống nhất sau khi TP.HCM hoàn thiện xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, Chính phủ sẽ tổ chức một cuộc làm việc chuyên đề với TP.HCM. Khi đó, các bộ, ngành sẽ cùng trao đổi, tháo gỡ từng nội dung cụ thể, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", Bộ trưởng Tài chính nói.