TP.HCM tìm giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố hiện mới đạt hơn 16%, còn thấp với yêu cầu.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 4/6. Ảnh: Thảo Liên.

Chiều 4/6, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, kết hợp giao ban đầu tư công với xã, phường, đặc khu.

Phát biểu mở đầu, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết hội nghị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có vấn đề đầu tư công. Lãnh đạo TP.HCM cho biết tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn hiện mới đạt hơn 16%, thấp hơn yêu cầu trong bối cảnh thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị hội nghị tập trung bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, nhất là tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Theo người đứng đầu UBND TP.HCM, trong quý đầu năm nay, hơn 2/3 số xã, phường có tỷ lệ giải ngân đầu tư công thấp. Nếu trong quý II, các địa phương không có chuyển biến hoặc giải ngân quá thấp, thành phố sẽ điều chuyển nguồn vốn sang các địa phương hoặc công trình có khả năng thực hiện tốt hơn nhằm bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. Ông Được cho biết các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra là mệnh lệnh phải thực hiện.

Bên cạnh đó, lãnh đạo TP.HCM cho hay năm nay thành phố được giao tăng trưởng ngân sách hơn 934.000 tỷ đồng . Đến nay, TP.HCM đã đạt được khoảng 50% theo chỉ tiêu. Thời gian tới, TP.HCM phải phấn đấu tăng thu ngân sách 1 triệu tỷ đồng . Ông Được cũng thông tin việc cải cách thủ tục hành chính đến nay đã cắt giảm 30% thành phần hồ sơ, thời gian, chi phí.

Về tiến độ giải ngân đầu tư công, Thống kê TP.HCM cũng đánh giá tiến độ giải ngân còn chậm so với yêu cầu. Đại diện đơn vị cho biết phần lớn dự án vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng, làm chậm quá trình đưa nguồn lực vào nền kinh tế và hạn chế vai trò dẫn dắt của đầu tư công đối với tăng trưởng. Đây là một trong những điểm nghẽn lớn cần tập trung tháo gỡ trong thời gian tới.

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm, kinh tế TP.HCM duy trì mức tăng trưởng tích cực, cơ bản bám sát kịch bản đề ra, với nhiều chỉ tiêu đạt mức tăng khá.

Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố quý I (GRDP) ước tăng 8,27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng mục tiêu tăng trưởng đã đề ra (trên 10%), cho thấy áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm là rất lớn.

Thống kê TP.HCM cho biết khi quý II đã đi qua 2/3 thời gian, các động lực tăng trưởng chủ yếu vẫn được duy trì, song một số lĩnh vực đã xuất hiện dấu hiệu tăng trưởng chậm lại và cần được tiếp tục theo dõi, hỗ trợ kịp thời.

Trong 5 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 799.887 tỷ đồng , tăng 12,8%. Doanh thu du lịch tăng mạnh, đạt 193.000 tỷ đồng , khách quốc tế đạt 5,59 triệu lượt, khách nội địa 22,96 triệu lượt người. Điều này cho thấy sức hút ngày càng tăng của TP.HCM đối với du khách trong và ngoài nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng ổn định; hoạt động tài chính - ngân hàng ổn định, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 3,8 tỷ USD , tăng 20% so với cùng kỳ; trong đó, có 338 dự án khoa học công nghệ, với số vốn đăng ký mới và tăng thêm 420,9 triệu USD .

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố sau 5 tháng cũng đạt 401.879 tỷ đồng , bằng 49,9% dự toán, tăng 24% so với cùng kỳ.