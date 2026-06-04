Có một 'xã công nghiệp mới' ở TP.HCM sẵn sàng lên phường

Xã Phú Giáo được hợp nhất từ thị trấn Phước Vĩnh, xã An Bình và một phần xã Tam Lập (huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ). Xã có diện tích hơn 192 km2, quy mô dân số khoảng 42.739 người.

Sau sắp xếp, địa phương mang dáng dấp phố thị, đồng thời kỳ vọng trở thành điểm đến công nghiệp mới với hàng loạt khu, cụm công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn.

Trong ảnh là cụm công nghiệp Tam Lập 2 (50 ha) đang được xây dựng, với tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng . Theo kế hoạch, các nhà máy tại đây sẽ ứng dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững. Cụm công nghiệp thuộc quy hoạch 18 cụm (tổng diện tích 1.183 ha) đến năm 2040, được UBND tỉnh Bình Dương cũ phê duyệt năm 2024.

Bên cạnh đó, quy hoạch còn phê duyệt xây dựng 4 KCN trên địa bàn xã Phú Giáo hiện nay với tổng diện tích 2.800 ha. Trong đó, KCN Vĩnh Lập vừa được chấp thuận chủ trương đầu tư quy mô hơn 750 ha, triển khai bởi liên doanh khu công nghiệp Việt Nam - Singapore. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 9.700 tỷ đồng , phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, ưu tiên công nghệ cao và công nghiệp chế biến, chế tạo tiên tiến.

Trong những năm tới, gần 3.000 ha diện tích công nghiệp được kỳ vọng tạo việc làm dồi dào cho lao động địa phương, đồng thời thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đem lại nguồn lực tài chính, công nghệ tiên tiến, nâng cao sức cạnh tranh cho xã Phú Giáo.

Với tầm quan trọng về cả kinh tế lẫn xã hội, đường tạo lực kết nối 3 huyện phía bắc Bình Dương cũ với huyện Đồng Phú, tạo sự kết nối giao thông liền mạch, thông suốt từ Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước cũ và hướng về các tỉnh Tây Nguyên. Tuyến đường này sẽ giao cắt với tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành trong tương lai.

Trong ảnh là đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Tuyến này giúp kết nối các khu, cụm công nghiệp tại xã Phú Giáo, đi các địa phương có năng lực phát triển công nghiệp là huyện Bàu Bàng (Bình Dương cũ) và huyện Đồng Phú (Bình Phước cũ).

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