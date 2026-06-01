Xã vùng ven TP.HCM liền kề siêu nút giao 115.000 tỷ muốn lên phường

  • Thứ hai, 1/6/2026 06:00 (GMT+7)
Xã Bình Chánh sở hữu mạng lưới giao thông "siêu" kết nối, với các tuyến cao tốc, vành đai, metro đi qua nối liền với trung tâm TP.HCM cũng như các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ.

Xã Bình Chánh được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ xã Tân Quý Tây, một phần xã An Phú Tây và xã Bình Chánh cũ. Trụ sở UBND xã Bình Chánh được đặt tại số 345, đường Trịnh Như Khuê.

Báo cáo tự rà soát của xã Bình Chánh ghi nhận địa phương đã đáp ứng đầy đủ bộ tiêu chí để lên phường. Đồ họa: Phan Nhật.
Nằm ở vùng ven TP.HCM nhưng xã Bình Chánh có mức độ đô thị hóa cao, và ngày càng thể hiện năng lực bứt tốc hạ tầng liên vùng.

Nằm ở cửa ngõ tây nam TP.HCM, xã được hưởng lợi mạnh mẽ từ các dự án giao thông quy mô lớn. Trong ảnh là nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 1A trên địa bàn xã. Tuyến này đã cơ bản thi công xong khoảng 55/58 km và đang chờ cầu Phước Khánh và nút giao với Vành đai 3 TP.HCM hoàn thành để khai thác đồng bộ toàn tuyến.

Khi hoàn thành toàn bộ, cao tốc sẽ kết nối xã Bình Chánh với tỉnh Tây Ninh, TP Đồng Nai... mà không phải đi qua trung tâm TP.HCM, rút ngắn thời gian lưu thông, vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, người dân xã Bình Chánh và khu vực lân cận có thể thuận lợi đi các tỉnh miền Tây Nam Bộ bằng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Tuyến cao tốc này đang được nâng cấp từ 4 làn xe hiện hữu lên 8 làn xe, cùng 2 làn dừng khẩn cấp.

Đến năm 2028, với diện mạo mới, tuyến cao tốc được kỳ vọng giảm tình trạng ùn tắc kéo dài vào giờ cao điểm và các dịp lễ, Tết như hiện nay.
Năng lực kết nối liên vùng của xã Bình Chánh được gia tăng đáng kể khi nằm cạnh “siêu” nút giao Mỹ Yên đang dần lộ rõ hình hài. Đây là điểm giao của 2 cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận với Vành đai 3 TP.HCM. Nhờ đó, người dân Bình Chánh có thêm lựa chọn đến Bình Dương cũ, TP Đồng Nai theo tuyến vành đai mà không cần vào nội đô thành phố.

Trong tương lai, khi tuyến metro số 3 nối khu vực An Hạ (huyện Bình Chánh cũ) đến depot Hiệp Bình Phước (TP Thủ Đức cũ) dài 45,8 km hoàn thành, xã Bình Chánh có thể hưởng lợi gián tiếp.

Bên cạnh những dự án hạ tầng lớn, xã có kế hoạch nâng cấp, mở rộng các tuyến đường chính đi qua địa bàn để người dân thuận tiện di chuyển.
Đường Lê Khả Phiêu dự kiến được nâng cấp từ 6 lên 10-12 làn xe, với kinh phí đầu tư khoảng 16.285 tỷ đồng. Đây cũng là tuyến cửa ngõ chính từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây, đồng thời kết nối liên thông với các tuyến vành đai.
Với mục tiêu lên phường, xã Bình Chánh sẽ có điều kiện đầu tư mạnh hơn cho hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Quỳnh Danh - Thảo Liên

Xã Bình Chánh TP.HCM Bình Chánh nút giao Mỹ Yên cao tốc Bến Lức Trung Lương

