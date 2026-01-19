Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
14 km cao tốc Bến Lức - Long Thành chờ thông tuyến

  Thứ hai, 19/1/2026 11:26 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù nhiều hạng mục đã hoàn thiện nhưng khoảng 14 km cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn chưa thể khai thác do chưa kết nối với nút giao Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai.

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 58 km, có 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 31.320 tỷ đồng, nối huyện Bến Lức, Long An (cũ) với huyện Long Thành, Đồng Nai (cũ). Trong ảnh là nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Vành đai 3 TP.HCM ở xã Phước An, tỉnh Đồng Nai đang chững nhịp thi công.
Đoạn 14 km cao tốc Bến Lức - Long Thành chờ nối Vành đai 3 TP.HCM.
Hiện đơn vị thi công đang thực hiện hạng mục đắp đất các lối ra vào với Vành đai 3 TP.HCM.
Hạng mục cầu dẫn đã cơ bản hoàn thành thảm bê tông mặt cầu, nhưng thời gian gần đây tiến độ khá chậm.
Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, đoạn từ vòng xoay nút giao Phước An đến khu vực giao với Vành đai 3 TP.HCM đã hoàn tất thi công từ lâu nhưng vẫn trong tình trạng rào chắn, không cho phương tiện lưu thông.

Hai đầu tuyến được chặn bằng các khối bê tông lớn để ngăn phương tiện qua lại.
Tuy nhiên, trên một số đoạn tuyến, người dân sinh sống xung quanh vẫn tận dụng để lưu thông xe máy.
Do bỏ hoang trong thời gian dài, cỏ dại mọc um tùm hai bên, thậm chí xâm lấn cả phần làn đường, khiến nhiều đoạn trở nên nhếch nhác.
Dọc tuyến, một số hệ thống chiếu sáng đã hư hỏng do lâu ngày không vận hành, chưa được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.
Trạm thu phí tại nút giao Phước An đã cơ bản hoàn thiện, đang chờ lắp đặt máy móc.
Trước đó, phần lớn đoạn tuyến phía tây của dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác. Cụ thể, nút giao Trung Lương - Quốc lộ 1A được thông xe từ đầu năm 2025; đoạn từ Quốc lộ 1A đến đường Nguyễn Văn Tạo chính thức khai thác vào tháng 4/2025.
Riêng hạng mục cầu Bình Khánh đã tổ chức lễ khánh thành ngày 19/12/2025. Tuy nhiên, do chưa có điểm kết nối hoàn chỉnh nên phương tiện vẫn chưa thể lưu thông qua cầu.
Theo Tổng công ty Đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), "nút thắt" lớn nhất còn lại của dự án là cầu Phước Khánh, dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm nay.
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã cơ bản hoàn thành khoảng 55 km trong tổng số gần 58 km chiều dài toàn tuyến, tức là khoảng 55 km đã thi công xong nhưng vẫn chưa thể khai thác đồng bộ toàn tuyến do chờ hoàn thành cầu Phước Khánh và nút giao với Vành đai 3 TP.HCM. Đây là hai hạng mục thiết yếu để nối liền hai phía tây và đông của tuyến.

