14 km cao tốc Bến Lức - Long Thành chờ thông tuyến

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã cơ bản hoàn thành khoảng 55 km trong tổng số gần 58 km chiều dài toàn tuyến, tức là khoảng 55 km đã thi công xong nhưng vẫn chưa thể khai thác đồng bộ toàn tuyến do chờ hoàn thành cầu Phước Khánh và nút giao với Vành đai 3 TP.HCM. Đây là hai hạng mục thiết yếu để nối liền hai phía tây và đông của tuyến.