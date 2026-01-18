Đường nghìn tỷ nối sân bay Long Thành chờ mặt bằng để thi công

Dự án có điểm đầu giáp đường Hương lộ 19 (xã Phước An), điểm cuối giáp Quốc lộ 51 (xã Long Phước), xây dựng cầu Bà Ký trên tuyến chính. Công trình được khởi công từ tháng 12/2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 2/2026 theo hợp đồng.

Sau hơn 1 năm kể từ ngày khởi công, gần như toàn bộ khu vực làm dự án vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Rừng cao su và nhiều ngôi nhà trên tuyến chính vẫn chưa được di dời để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Theo kế hoạch, đoạn trên địa bàn xã Phước An đang triển khai thi công còn 139 hộ trong diện di dời, diện tích 5,98 ha, ngoài ra cũng có đoạn 500 m có diện tích thu hồi khoảng 4,97 ha với tổng 35 hộ dân. Còn tại xã Long Phước có diện tích thu hồi 16,65 ha với 104 trường hợp.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết đã chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh thi công. Tuy nhiên, mặt bằng đến nay được bàn giao mới đạt khoảng 2.000/270.000 m2 (đạt 0,74%).

Do đó, nhà thầu chỉ thi công được các hạng mục cấu kiện đúc sẵn, khó có thể hoàn thành thông xe kỹ thuật trước tháng 3.

Đây là dự án giao thông trọng điểm, trục kết nối chính từ huyện Nhơn Trạch và các khu công nghiệp đến sân bay Long Thành và TP.HCM, với tổng chiều dài toàn tuyến gần 17 km. Trong ảnh là tuyến đường 25C giao với Vành đai 3 TP.HCM đang được đẩy mạnh tiến độ thi công.

Để phục vụ kết nối giao thông với sân bay Long Thành, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 8 dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường được triển khai thực hiện. Trong đó, có 4 dự án đã triển khai công tác thi công gồm dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; dự án thành phần 3 đường Vành đai 3 TP.HCM; dự án nâng cấp đường tỉnh 25B (đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch ra Quốc lộ 51) và dự án mở đường tỉnh 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19.

Dự án đường T1 và T2 là công trình giao thông kết nối sân bay Long Thành với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được khẩn trương xây dựng.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, chậm thi công do các đơn vị phối hợp chưa tốt. Điều này liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị, đặc biệt là chủ đầu tư.

