Công ty may Hà Tĩnh chi hơn nửa tỷ hỗ trợ tiền xăng cho công nhân

Giá xăng tăng cao, Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh đã chi 650 triệu đồng hỗ trợ tiền xăng cho hơn 1.300 công nhân.

Khoản hỗ trợ tiền xăng 500.000 đồng/người được trao trực tiếp đến người lao động. Ảnh: Sĩ Hoàng/Báo Hà Tĩnh

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết trước biến động của giá xăng dầu, doanh nghiệp đã chi 650 triệu đồng để hỗ trợ tiền xăng xe cho hơn 1.300 lao động, góp phần giảm áp lực chi phí đi lại cho công nhân.

Theo đó, mỗi công nhân viên công ty đã nhận được 500.000 đồng/người. Khoản hỗ trợ được trao trực tiếp đến người lao động thông qua Ban giám đốc và các tổ trưởng may, được xem là giải pháp kịp thời nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí khi giá xăng dầu tăng cao.

Theo thông báo ngày 19/3, công ty sẽ tiếp tục thực hiện chi hỗ trợ đợt 2 cho những cán bộ, công nhân viên vắng mặt trong đợt 1, đồng thời áp dụng cho cả lao động mới vào làm trong tháng 3. Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 1/4.

"Đây là sự quan tâm và đồng hành của công ty nhằm hỗ trợ người lao động trong quá trình làm việc và gắn bó lâu dài tại Haivina Hồng Lĩnh", phía doanh nghiệp thông báo đến tập thể người lao động tại công ty.

Trước đó, công ty này cũng duy trì chính sách hỗ trợ 330.000 đồng/người/tháng cho những lao động di chuyển bằng xe cá nhân. Tuy nhiên, trước đà tăng của giá xăng dầu, doanh nghiệp nhận thấy khoản hỗ trợ này chưa đáp ứng đủ chi phí thực tế.

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh thành lập năm 2018, là doanh nghiệp may mặc 100% vốn Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư khoảng 15 triệu USD . Doanh nghiệp đặt nhà máy tại Cụm công nghiệp Nam Hồng, Hồng Lĩnh, chuyên sản xuất găng tay thể thao, găng tay công nghiệp và trang phục thể thao, phần lớn phục vụ xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, châu Âu…