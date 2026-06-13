Quân đội tăng cường hỗ trợ thi công sân bay Long Thành

Các đơn vị quân đội đang được huy động hỗ trợ thêm nhân lực tại công trường sân bay Long Thành, góp phần đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm trong giai đoạn nước rút.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Báo Xây dựng.

Ngày 13/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh đã kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tại đây, Bộ trưởng Trần Hồng Minh và các thành viên đoàn công tác đã khảo sát hàng loạt hạng mục trọng điểm gồm hệ thống giao thông kết nối, tuyến giao thông nội cảng, khu vực sân đỗ tàu bay, cầu cạn và nhà ga hành khách.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), giá trị thực hiện toàn dự án sân bay Long Thành đến nay đạt trên 76%. Các nhà thầu đang đồng loạt tăng tốc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” xuyên ngày đêm, đồng thời hưởng ứng đợt thi đua “180 ngày tăng tốc về đích”.

Hiện công trường duy trì trung bình trên 6.800 lao động trực tiếp, tăng hơn 6% so với thời điểm cuối tháng 5. Tuy nhiên, dự án vẫn thiếu gần 2.000 nhân sự so với yêu cầu, chủ yếu là lao động kỹ thuật có tay nghề và nhân sự vận hành thiết bị chuyên dụng. Một số đơn vị đã huy động lực lượng quân đội để tăng cường nhân lực cho công trường.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV cho biết chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu bổ sung đủ, thậm chí dư nhân lực để tổ chức thi công cả ngày lẫn đêm, ưu tiên hoàn thành sớm các hạng mục nhằm hạn chế ảnh hưởng của thời tiết khi vào mùa mưa.

Một số hạng mục trọng yếu đang đạt kết quả tích cực như hệ thống tuynel đã hoàn thành, nguồn điện phục vụ thi công được cấp đầy đủ cho các đơn vị, riêng cầu cạn trước nhà ga chỉ còn 7 đốt dầm cuối cùng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt là “không thể lùi tiến độ, phải làm, phải chạy đua với thời gian”. Do đó, các đơn vị liên quan phải rà soát toàn bộ khối lượng thi công, hồ sơ thanh quyết toán, đồng thời quan tâm chăm lo, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân đang bám công trường ngày đêm.

Đối với công tác hoàn thiện, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện theo phương châm làm đến đâu dứt điểm đến đó, bảo đảm đồng bộ giữa thi công và chỉnh trang cảnh quan. Các khu vực hoàn thành phải được vệ sinh sạch sẽ, triển khai ngay việc trồng cỏ, cây xanh trong mùa mưa để tạo mĩ quan cho dự án.

“Xong đến đâu làm đẹp đến đó, sạch đến đó để rõ nét diện mạo công trường”, Bộ trưởng Xây dựng nhấn mạnh. Bộ trưởng Trần Hồng Minh cũng đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp lực lượng quân đội hỗ trợ công tác dọn dẹp, cải tạo cảnh quan, trồng cây xanh tại công trường.

Riêng các tuyến giao thông nội cảng - hạng mục giữ vai trò quyết định trong vận hành đồng bộ sân bay - được yêu cầu tăng tốc tối đa tiến độ. Trong đó, với phần cầu cạn trước nhà ga, nhà thầu cần tăng cường thêm lực lượng, điều chuyển quân số hỗ trợ, đẩy nhanh thi công các phần việc phụ trợ sau khi phần kết cấu cứng cơ bản hoàn thành.

“Cần thiết phải làm ngày, làm đêm để kéo tiến độ”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh yêu cầu.