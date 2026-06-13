'Cựu vương' ngành thép lận đận

Từng nắm gần 30% thị phần thép xây dựng, Thép Pomina nay đứng trước nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng và rời sàn chứng khoán trong bối cảnh công ty đang nỗ lực tái cơ cấu.

Pomina từng là "biểu tượng" của ngành thép xây dựng. Ảnh: POM.

CTCP Thép Pomina (UPCoM: POM) vừa công bố thông tin về việc không còn đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng.

Nguy cơ mất tư cách công ty đại chúng

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025, vốn chủ sở hữu của Pomina tại ngày 31/12/2025 âm 590 tỷ đồng . Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ghi nhận vốn chủ sở hữu âm 631 tỷ đồng .

Theo quy định, công ty đại chúng phải đồng thời đáp ứng các điều kiện gồm có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên, vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ đồng trở lên và tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Do không còn đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu, Pomina thuộc trường hợp bị xem xét hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 19/2025/TT-BTC. Nếu bị hủy tư cách công ty đại chúng, doanh nghiệp đồng thời sẽ phải rời sàn chứng khoán.

Pomina cho biết đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý các tồn tại về tài chính và cải thiện vốn chủ sở hữu để đáp ứng trở lại các điều kiện của công ty đại chúng.

Từng nằm trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu thị trường thép xây dựng Việt Nam, Pomina sở hữu hệ thống 3 nhà máy luyện phôi và cán thép với tổng công suất khoảng 1,1 triệu tấn thép thành phẩm cùng 1,5 triệu tấn phôi mỗi năm. Có giai đoạn, doanh nghiệp này nắm giữ gần 30% thị phần thép xây dựng trong nước.

Tuy nhiên, từ vị thế của một "ông lớn" ngành thép, Pomina đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hoạt động.

Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh, doanh nghiệp bắt đầu lao dốc từ năm 2022 khi thị trường thép bước vào chu kỳ suy giảm sâu. Năm 2022, Pomina ghi nhận khoản lỗ hơn 1.000 tỷ đồng - mức thua lỗ lớn nhất kể từ khi thành lập. Tình trạng này tiếp tục kéo dài trong các năm 2023 và 2024 khi công ty liên tục báo lỗ xấp xỉ nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Theo ban lãnh đạo, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện nay là khoản đầu tư lớn vào dự án lò cao trong giai đoạn 2019-2020. Dự án sử dụng công nghệ và chuyên gia từ Trung Quốc, nhưng đúng thời điểm dịch Covid-19 bùng phát khiến các chuyên gia không thể nhập cảnh vào Việt Nam. Quá trình triển khai vì vậy bị đình trệ kéo dài trong suốt giai đoạn 2020-2021, trong khi chi phí máy móc, thiết bị, lãi vay và nhân công liên tục gia tăng, tạo áp lực nặng nề lên tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Hành trình tìm đường trở lại

Trong tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2026 dự kiến diễn ra ngày 30/6 tới đây, ông Đỗ Tiến Sĩ - Tổng giám đốc Pomina - thừa nhận công ty đã rơi vào giai đoạn cực kỳ khó khăn kể từ năm 2023 đến nay.

Dù vậy, ban lãnh đạo vẫn đặt nhiều kỳ vọng vào quá trình tái cấu trúc và phục hồi hoạt động sản xuất. Theo kế hoạch trình cổ đông, Pomina đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt khoảng 8.511 tỷ đồng và tăng lên hơn 13.194 tỷ đồng vào năm 2027. EBITDA dự kiến đạt gần 474 tỷ đồng trong năm nay và tăng lên hơn 941 tỷ đồng vào năm sau.

THÉP POMINA CHẬT VẬT THOÁT LỖ KQKD hàng năm của Pomina; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 16 183 -1080 -1395 -1011 -836

Về sản xuất, công ty lên kế hoạch sản xuất hơn 666.000 tấn phôi thép và gần 644.000 tấn thép xây dựng trong năm 2026. Sang năm 2027, sản lượng thép xây dựng dự kiến tiến sát mốc 1 triệu tấn.

HĐQT Pomina cho biết trong quý IV/2025, doanh nghiệp đã hoàn tất giai đoạn cuối cùng của thỏa thuận hợp tác với Công ty VinMetal - đơn vị thuộc Tập đoàn Vingroup - và chính thức ký kết hợp đồng đầu tư. Trên cơ sở đó, Pomina đã từng bước khôi phục hoạt động sản xuất từ đầu năm 2026, đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp tái cơ cấu tài chính nhằm cải thiện tình trạng âm vốn lưu động kéo dài.

Trước đó, Vingroup cho biết sẽ hỗ trợ Pomina thông qua khoản vay vốn lưu động có thời hạn tối đa 2 năm với lãi suất 0%. Không chỉ hỗ trợ về tài chính, tập đoàn này còn ưu tiên lựa chọn Pomina làm nhà cung cấp thép cho nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái như VinFast, Vinhomes và VinSpeed.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh thực tế vẫn cho thấy quá trình hồi phục còn nhiều thách thức. Trong quý I/2026, Pomina ghi nhận doanh thu thuần gần 466 tỷ đồng , giảm 55% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 179 tỷ đồng , cao hơn khoản lỗ 159 tỷ đồng của quý I/2025.

Lũy kế đến cuối tháng 3, Pomina đang gánh khoản lỗ lũy kế lên tới 3.662 tỷ đồng , khiến vốn chủ sở hữu âm gần 801 tỷ đồng .