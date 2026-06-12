VN-Index trượt dài

Áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, đã kéo VN-Index giảm gần 7 điểm trong phiên 12/6, qua đó tiếp tục rời xa ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.

Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử. Ảnh: Việt Linh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục trải qua một phiên giao dịch kém tích cực trong ngày 12/6 khi tâm lý thận trọng bao trùm và dòng tiền vẫn chưa cho thấy dấu hiệu quay trở lại. Sau nhịp điều chỉnh nhẹ ở phiên trước, VN-Index mở cửa hôm nay trong sắc xanh nhờ lực đỡ từ một số cổ phiếu ngân hàng, giúp chỉ số duy trì trạng thái cân bằng trong phần lớn thời gian giao dịch buổi sáng.

Tuy nhiên, diễn biến tích cực không kéo dài. Bước sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, tiêu dùng và xây dựng - đầu tư công đã khiến thị trường nhanh chóng đảo chiều. Nhiều mã trụ đồng loạt suy yếu khiến VN-Index đánh mất toàn bộ thành quả tăng điểm và lùi sâu dưới tham chiếu.

Thanh khoản thị trường có sự cải thiện so với mức nền rất thấp của phiên trước nhưng vẫn chưa đủ để tạo động lực cho một nhịp hồi phục bền vững. Dòng tiền nhìn chung vẫn đứng ngoài quan sát, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường thiếu vắng nhóm dẫn dắt đủ mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt khoảng 18.000 tỷ đồng , tiếp tục nằm trong vùng thấp so với mặt bằng chung của nhiều tháng gần đây.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,96 điểm (-0,4%) xuống 1.791,65 điểm. Trong khi đó, HNX-Index ngược dòng tăng 2,4 điểm (+0,8%) lên 302,49 điểm còn UPCoM-Index giảm nhẹ 0,06 điểm (-0,1%) xuống 126,35 điểm.

Thị trường hôm nay tiếp tục nghiêng đáng kể về bên bán với 400 mã giảm (gồm 24 mã giảm sàn), 854 mã giữ tham chiếu và 299 mã tăng (gồm 34 mã tăng trần).

Trong rổ cổ phiếu VN30, xu hướng tăng giá vẫn chiếm ưu thế đôi chút với 14 mã tăng, 4 mã đứng giá và 12 mã giảm. Dù vậy, áp lực từ các cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn khiến chỉ số đại diện nhóm giảm gần 3 điểm xuống còn 1.944 điểm.

VN-Index tiếp tục trôi xa khỏi mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm gây áp lực lên thị trường tiếp tục là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Trong đó, VHM giảm 4%, trở thành một trong những mã lấy đi nhiều điểm số nhất của VN-Index. Cùng chiều, VPL giảm 3,2%, VRE giảm 1,9% và VIC giảm 0,3%.

Ngoài nhóm "họ Vingroup", nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng giao dịch kém tích cực hôm nay như BID (-0,9%), GEE (-2,9%), LPB (-1,2%), GVR (-1,1%), BVH (-2,8%) và GEX (-3,3%).

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu GAS nổi bật khi tăng 3,2%, trở thành mã đóng góp tích cực nhất cho chỉ số. Nhóm ngân hàng cùng các mã vốn hóa lớn cũng ghi nhận một số điểm sáng như TCB (+1,3%), VJC (+1,9%), TPB (+3,2%), MSB (+2,7%), VCK (+1,2%), MBB (+0,4%), SHB (+1,1%), FPT (+0,6%) và VIB (+1,3%).

Khối ngoại gia tăng quy mô giao dịch trong phiên hôm nay nhưng vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh với giá trị hơn 500 tỷ đồng trên toàn thị trường. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại VIC với giá trị bán ròng 88 tỷ đồng, VHM (- 77 tỷ đồng ) và MBB (- 58 tỷ đồng ).

Ở chiều mua vào, nhà đầu tư nước ngoài giải ngân tương đối khiêm tốn tại SHB với giá trị mua ròng 53 tỷ đồng , FPT 52 tỷ đồng và ACV 48 tỷ đồng.