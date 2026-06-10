'Vua thép' Hòa Phát lên top 1 vốn điều lệ

Sau khi hoàn tất phát hành gần 767,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, vốn điều lệ của Hòa Phát tăng lên hơn 84.430 tỷ đồng, xếp top 1 quy mô vốn trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long chính thức dẫn đầu sàn chứng khoán về quy mô vốn điều lệ. Ảnh: Nam Khánh.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa công bố kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên mức hơn 84.430 tỷ đồng . Giao dịch này cũng đưa "vua thép" trở thành doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay.

Cụ thể, đến ngày 26/5, Hòa Phát đã hoàn tất phân phối gần 767,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 281.275 cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Có 47.920 cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối đã bị hủy bỏ theo quy định.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Dự kiến, số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được chuyển giao cho cổ đông vào ngày 6/7.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Hòa Phát đã tăng từ 76.754 tỷ đồng lên hơn 84.430 tỷ đồng , tức tăng thêm khoảng 7.675 tỷ đồng .

Với quy mô mới, Hòa Phát đã vượt qua nhiều doanh nghiệp đầu ngành và các ngân hàng lớn trên sàn chứng khoán như Vietcombank ( 83.557 tỷ đồng ), MB ( 80.550 tỷ đồng ), VPBank ( 79.339 tỷ đồng ), Vingroup ( 77.335 tỷ đồng ), VietinBank ( 77.670 tỷ đồng ), Vinhomes ( 74.347 tỷ đồng ), BIDV ( 72.800 tỷ đồng )… để giữ vị trí top 1 quy mô vốn trên thị trường chứng khoán. Đây là lần hiếm hoi một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp vượt lên trên các "ông lớn" ngân hàng để dẫn đầu thị trường về vốn điều lệ.

Liên quan đến chính sách cổ tức, ngày 3/6 vừa qua, Hòa Phát cũng đã hoàn tất chi trả cổ tức tiền mặt năm 2025 với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng. Tổng số tiền doanh nghiệp chi ra cho đợt chi trả này lên tới hơn 3.837 tỷ đồng .

Trong cơ cấu cổ đông Hòa Phát hiện nay, ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT, vẫn là cổ đông lớn nhất khi trực tiếp sở hữu khoảng 1,98 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 25,796% vốn điều lệ tập đoàn.

Ngoài phần sở hữu của cá nhân, vợ và con trai của vị tỷ phú này cũng đang nắm giữ lượng cổ phần đáng kể tại Hòa Phát. Tính chung, nhóm cổ đông liên quan đến ông Trần Đình Long hiện sở hữu khoảng 2,7 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương hơn 35% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Với tỷ lệ sở hữu trên, nhóm cổ đông gia đình Chủ tịch Trần Đình Long ước tính đã nhận về khoảng 1.300 tỷ đồng tiền mặt từ đợt chia cổ tức vừa qua của doanh nghiệp, đồng thời tiếp tục gia tăng lượng cổ phiếu nắm giữ sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Hòa Phát.