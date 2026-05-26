Hòa Phát đề xuất lập liên danh khai thác mỏ sắt Thạch Khê

Hòa Phát đề xuất được liên danh cùng các tập đoàn hàng đầu của Việt Nam để nghiên cứu khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Đây là mỏ quặng lớn với trữ lượng hơn 500 triệu tấn.

Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long vừa có đề xuất được liên danh với các tập đoàn hàng đầu Việt Nam như Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), Thaco…cùng nghiên cứu triển khai dự án mỏ sắt Thạch Khê.

Theo văn bản của Hòa Phát, mỗi năm tập đoàn cần dùng 25 triệu tấn quặng, ước tính số tiền nhập khẩu là 3 tỷ USD /năm. Tuy nhiên, gần 100% nguồn cung quặng sắt tập đoàn hiện phải nhập khẩu, còn lượng quặng trong nước rất hạn chế.

Hiện nay, ngành thép Việt Nam cũng chưa tự chủ được nguồn nguyên liệu sản xuất, gần như phụ thuộc vào nhập khẩu, do đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, mỏ sắt Thạch Khê là dự án có trữ lượng trên 500 triệu tấn, đã được quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng.

Các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam và quốc tế đều đánh giá cao thông số quặng sắt tại mỏ Thạch Khê. Quặng manhetit, hematit ở mỏ này là quặng tương đối sạch, phù hợp sản xuất thép chất lượng cao như thép cho dập nguội, sợi thép hàn hồ quang, thép làm cáp thang máy, thép tấm kháng thời tiết, đặc biệt thép cuộn làm tanh bố lốp ôtô (thép tirecord), thép làm đường ray cao tốc và các loại thép chất lượng cao khác.

Tuy nhiên, hiện mỏ sắt Thạch Khê chưa được khai thác để đáp ứng nhu cầu trong nước, gây lãng phí nguồn lực quốc gia.

Hòa Phát cho rằng với quy mô và độ khó khai thác tại mỏ quặng sắt Thạch Khê, chỉ có doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam mới đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm để triển khai dự án thành công. Bên cạnh đó, mỏ quặng sắt Thạch Khê nằm ở vị trí chiến lược, liên quan đến việc đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước cũng không nên giao cho nhà đầu tư có yếu tố nước ngoài.

Do đó, Hòa Phát cho biết sẵn sàng liên danh với các tập đoàn hàng đầu Việt Nam để cùng nghiên cứu triển khai dự án này.

Trước mắt, tập đoàn đề xuất cấp có thẩm quyền cho chủ trương mời các tổ chức tư vấn, chuyên gia đầu ngành luyện kim và khai thác mỏ trên thế giới tham gia nghiên cứu và đưa ra đánh giá về các vấn đề công nghệ, tác động môi trường và an toàn khai thác đối với mỏ quặng sắt Thạch Khê.

Tập đoàn cho biết sẵn sàng đóng góp chi phí, đồng hành cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thuê tư vấn giám sát độc lập trong quá trình thực hiện công việc và tham gia đánh giá nghiên cứu mỏ sắt quan trọng này.

Tập đoàn này cũng cam kết dành mọi nguồn lực để nhanh chóng đưa mỏ Thạch Khê đi vào khai thác, vận hành hiệu quả, tránh lãng phí nguồn tài nguyên, góp phần tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước; đảm bảo chế biến sâu toàn bộ sản lượng giá trị gia tăng nội địa, phù hợp với chủ trương về hạn chế xuất khẩu khoáng sản.