Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

PV GAS sẵn sàng chi tới 100.000 tỷ đồng cho 'cuộc đua' hạ tầng khí

  • Thứ ba, 26/5/2026 10:00 (GMT+7)
  • 48 phút trước

PV GAS lên kế hoạch đầu tư 60.000-100.000 tỷ đồng đến năm 2030 cho loạt dự án khí và LNG, đồng thời chuẩn bị các kịch bản huy động vốn lên tới 120.000 tỷ đồng.

PV GAS đã chuẩn bị kịch bản huy động vốn với quy mô khoảng 60.000-120.000 tỷ đồng. Ảnh: GAS.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 vừa qua, lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) cho biết doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 60.000-100.000 tỷ đồng đến năm 2030 cho các dự án hạ tầng khí.

Với quy mô đầu tư lớn, PV GAS xác định việc hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính, chuyên môn và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực khí và LNG, là chiến lược quan trọng nhằm chia sẻ rủi ro và nâng cao hiệu quả dự án.

Liên quan đến bài toán vốn, Tổng giám đốc Phạm Văn Phong cho biết tổng công ty đã xây dựng các kịch bản huy động vốn từ thấp đến cao với quy mô khoảng 60.000-120.000 tỷ đồng.

Ở góc độ thị trường, ông Phong nhận định cạnh tranh trong lĩnh vực LNG là điều tất yếu. Tuy nhiên, vị lãnh đạo tin tưởng thị trường LNG Việt Nam thời gian tới đủ lớn để có nhiều hơn một nhà cung cấp, qua đó gia tăng tính minh bạch và cạnh tranh.

Dù vậy, doanh nghiệp cho rằng PV GAS vẫn có lợi thế về nguồn lực, hạ tầng và nhân sự để duy trì vị thế nhà cung cấp khí hàng đầu trên thị trường.

Liên quan đến dự án LNG Vũng Áng, Chủ tịch PV GAS Nguyễn Thanh Bình cho biết thông tin có đối tác xây dựng kho LNG Vũng Áng là không chính xác. Hiện PV GAS đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và là chủ đầu tư 100% kho LNG Vũng Áng tại Hà Tĩnh.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết tổng công ty đang làm việc với Nebula - đơn vị có kế hoạch triển khai trung tâm dữ liệu tại Vũng Áng - để xem xét khả năng hình thành chuỗi giá trị Khí - Điện - Data Center tại khu vực này.

Đề cập đến khả năng ứng phó trước biến động nguồn cung LPG, ông Phong cho biết từ ngày 28/2, khi xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung, các nhà cung cấp Trung Đông của PV GAS đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng. Trong khi đó, khoảng 70% sản lượng LPG nhập khẩu của tổng công ty đến từ khu vực này.

Theo lãnh đạo PV GAS, biến động nguồn cung khiến mức phụ phí (premium) tăng gấp 10 lần, thậm chí hơn 10 lần so với trước đó. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định vẫn chủ động được nguồn cung hàng hóa.

Ông Phong cho biết trong giai đoạn này có thời điểm thị phần LPG của PV GAS tăng lên trên 80% khi tổng công ty tiếp quản trách nhiệm cung ứng từ một số nhà cung cấp khác. Tại thị trường Campuchia, PV GAS hiện chiếm khoảng 65-70% thị phần và vẫn duy trì hỗ trợ nguồn cung trong giai đoạn khó khăn.

pv gas anh 1

Chủ tịch PV GAS Nguyễn Thanh Bình cho biết PV GAS đã sẵn sàng cho nhu cầu khí nửa cuối năm. Ảnh: GAS.

Bổ sung thêm, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cho biết PV GAS đã đa dạng hóa nguồn cung từ Mỹ, Australia và Đông Nam Á để đưa LNG, LPG về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường điện và khách hàng công nghiệp. Quy mô nguồn hàng đã được đảm bảo cho hết 6 tháng đầu năm và doanh nghiệp cũng đã sẵn sàng cho nhu cầu 6 tháng cuối năm.

Về nguồn khí, lãnh đạo PV GAS cho biết từ nay đến năm 2030, tổng công ty sẽ được bổ sung thêm một số nguồn mới tại Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ như Hải Thạch - Mộc Tinh, Thiên Nga - Hải Âu, Sư Tử Trắng, Khánh Mỹ - Đầm Dơi, Nam Du - U Minh và Lô B. Đến năm 2030, tổng nguồn khí dự kiến đạt khoảng 11 tỷ m3, trong đó hơn 3 tỷ m3 đến từ LNG.

Một nội dung khác được lãnh đạo PV GAS nhấn mạnh là thay đổi mô hình kinh doanh khí tại PM3 Cà Mau. Theo chủ trương, PV GAS là đơn vị mua bán khí duy nhất của tập đoàn, các hợp đồng sẽ được chuyển về tổng công ty.

Ông Phong cho biết việc này có thể giúp doanh thu tăng thêm khoảng 12.000 tỷ đồng mỗi năm và mang ý nghĩa chiến lược dài hạn khi PV GAS chuyển từ vai trò nhà phân phối khí sang nhà kinh doanh khí.

Về tiến độ các dự án trọng điểm, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết dự án Lô B - Ô Môn đang bám sát kế hoạch và dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2027. Dự án LNG công suất 3 triệu tấn dự kiến vận hành từ quý I/2029, trong khi Sư Tử Trắng 2B dự kiến khai thác từ quý IV/2027 hoặc quý I/2028.

Trong quý I/2026, PV GAS ghi nhận doanh thu khoảng 38.800 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đạt khoảng 3.750-3.800 tỷ đồng, tăng khoảng 10%.

Doanh nghiệp dự báo doanh thu 6 tháng đầu năm có thể đạt khoảng 75.000 tỷ đồng và lợi nhuận vượt 8.000 tỷ đồng.

Dù vậy, PV GAS vẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm, khiến doanh nghiệp phải gia tăng nhập khẩu LNG với giá vốn cao hơn. Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu 142.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4% so với năm trước, song lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm gần 22% còn khoảng 9.000 tỷ đồng.

Chủ tịch PV GAS nói về khả năng duy trì niêm yết trên HoSE

Lãnh đạo PV GAS cho biết doanh nghiệp đã báo cáo Petrovietnam, Bộ Tài chính và Chính phủ nhằm tìm giải pháp tiếp tục duy trì niêm yết trên HoSE.

15 giờ trước

Doanh thu PV GAS hơn 1% GDP cả nước, bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Tại ĐHĐCĐ 2026, PV GAS đã nhận được sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối từ các cổ đông sau một năm 2025 tăng trưởng kỷ lục, trong bối cảnh thị trường năng lượng biến động mạnh.

08:00 23/5/2026

PV GAS giữ vững nguồn cung LNG, LPG cho thị trường năng lượng Việt Nam

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu tiếp tục biến động và gián đoạn tại eo biển Hormuz, PV GAS vẫn duy trì ổn định chuỗi cung ứng năng lượng cho Việt Nam.

20:05 7/5/2026

Hơn 2.800 cây xăng Petrolimex chuyển sang bán xăng E10 từ 20/5

Petrolimex đã kinh doanh xăng E10 từ cuối tháng 4, đến nay đạt độ phủ khoảng 80% số cửa hàng. Tập đoàn dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20/5.

09:12 15/5/2026

Cổ phiếu xăng dầu bị bán tháo

Áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu xăng dầu và năng lượng khiến thị trường chứng khoán tiếp tục rung lắc dữ dội trong phiên 25/5.

18 giờ trước

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Dung vang mua nha cua Vinhomes the nao? hinh anh

Dùng vàng mua nhà của Vinhomes thế nào?

36 phút trước 10:12 26/5/2026

0

Người dân sẽ không dùng vàng mua nhà trực tiếp từ Vinhomes mà sẽ quy đổi vàng qua công ty vàng bạc để lấy tiền mua bất động sản, kèm cơ chế neo giá trị theo vàng sau 5 năm.

Nguoi om vang mieng lo dam hinh anh

Người ôm vàng miếng lỗ đậm

1 giờ trước 09:45 26/5/2026

0

Mỗi lượng vàng miếng SJC vừa giảm thêm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 26/5, kéo giá bán lùi sâu về vùng 161,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất 2 tháng qua.

Gia vang the gioi 'truot' dai hinh anh

Giá vàng thế giới 'trượt' dài

1 giờ trước 09:21 26/5/2026

0

Trong phiên giao dịch 25/5, giá vàng thế giới nhanh chóng đảo chiều giảm sâu xuống vùng 4.548 USD/ounce, thậm chí có thời điểm giá mặt hàng này đã xuống dưới 4.540 USD.

Minh Khánh

pv gas PV Gas khí cổ phiếu lng

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý