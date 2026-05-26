PV GAS sẵn sàng chi tới 100.000 tỷ đồng cho 'cuộc đua' hạ tầng khí

PV GAS lên kế hoạch đầu tư 60.000-100.000 tỷ đồng đến năm 2030 cho loạt dự án khí và LNG, đồng thời chuẩn bị các kịch bản huy động vốn lên tới 120.000 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2026 vừa qua, lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (HoSE: GAS) cho biết doanh nghiệp dự kiến đầu tư khoảng 60.000- 100.000 tỷ đồng đến năm 2030 cho các dự án hạ tầng khí.

Với quy mô đầu tư lớn, PV GAS xác định việc hợp tác với các đối tác có năng lực tài chính, chuyên môn và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực khí và LNG, là chiến lược quan trọng nhằm chia sẻ rủi ro và nâng cao hiệu quả dự án.

Liên quan đến bài toán vốn, Tổng giám đốc Phạm Văn Phong cho biết tổng công ty đã xây dựng các kịch bản huy động vốn từ thấp đến cao với quy mô khoảng 60.000- 120.000 tỷ đồng .

Ở góc độ thị trường, ông Phong nhận định cạnh tranh trong lĩnh vực LNG là điều tất yếu. Tuy nhiên, vị lãnh đạo tin tưởng thị trường LNG Việt Nam thời gian tới đủ lớn để có nhiều hơn một nhà cung cấp, qua đó gia tăng tính minh bạch và cạnh tranh.

Dù vậy, doanh nghiệp cho rằng PV GAS vẫn có lợi thế về nguồn lực, hạ tầng và nhân sự để duy trì vị thế nhà cung cấp khí hàng đầu trên thị trường.

Liên quan đến dự án LNG Vũng Áng, Chủ tịch PV GAS Nguyễn Thanh Bình cho biết thông tin có đối tác xây dựng kho LNG Vũng Áng là không chính xác. Hiện PV GAS đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và là chủ đầu tư 100% kho LNG Vũng Áng tại Hà Tĩnh.

Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết tổng công ty đang làm việc với Nebula - đơn vị có kế hoạch triển khai trung tâm dữ liệu tại Vũng Áng - để xem xét khả năng hình thành chuỗi giá trị Khí - Điện - Data Center tại khu vực này.

Đề cập đến khả năng ứng phó trước biến động nguồn cung LPG, ông Phong cho biết từ ngày 28/2, khi xung đột tại Trung Đông ảnh hưởng đến nguồn cung, các nhà cung cấp Trung Đông của PV GAS đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng. Trong khi đó, khoảng 70% sản lượng LPG nhập khẩu của tổng công ty đến từ khu vực này.

Theo lãnh đạo PV GAS, biến động nguồn cung khiến mức phụ phí (premium) tăng gấp 10 lần, thậm chí hơn 10 lần so với trước đó. Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định vẫn chủ động được nguồn cung hàng hóa.

Ông Phong cho biết trong giai đoạn này có thời điểm thị phần LPG của PV GAS tăng lên trên 80% khi tổng công ty tiếp quản trách nhiệm cung ứng từ một số nhà cung cấp khác. Tại thị trường Campuchia, PV GAS hiện chiếm khoảng 65-70% thị phần và vẫn duy trì hỗ trợ nguồn cung trong giai đoạn khó khăn.

Bổ sung thêm, Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình cho biết PV GAS đã đa dạng hóa nguồn cung từ Mỹ, Australia và Đông Nam Á để đưa LNG, LPG về Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của thị trường điện và khách hàng công nghiệp. Quy mô nguồn hàng đã được đảm bảo cho hết 6 tháng đầu năm và doanh nghiệp cũng đã sẵn sàng cho nhu cầu 6 tháng cuối năm.

Về nguồn khí, lãnh đạo PV GAS cho biết từ nay đến năm 2030, tổng công ty sẽ được bổ sung thêm một số nguồn mới tại Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ như Hải Thạch - Mộc Tinh, Thiên Nga - Hải Âu, Sư Tử Trắng, Khánh Mỹ - Đầm Dơi, Nam Du - U Minh và Lô B. Đến năm 2030, tổng nguồn khí dự kiến đạt khoảng 11 tỷ m3, trong đó hơn 3 tỷ m3 đến từ LNG.

Một nội dung khác được lãnh đạo PV GAS nhấn mạnh là thay đổi mô hình kinh doanh khí tại PM3 Cà Mau. Theo chủ trương, PV GAS là đơn vị mua bán khí duy nhất của tập đoàn, các hợp đồng sẽ được chuyển về tổng công ty.

Ông Phong cho biết việc này có thể giúp doanh thu tăng thêm khoảng 12.000 tỷ đồng mỗi năm và mang ý nghĩa chiến lược dài hạn khi PV GAS chuyển từ vai trò nhà phân phối khí sang nhà kinh doanh khí.

Về tiến độ các dự án trọng điểm, lãnh đạo doanh nghiệp cho biết dự án Lô B - Ô Môn đang bám sát kế hoạch và dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2027. Dự án LNG công suất 3 triệu tấn dự kiến vận hành từ quý I/2029, trong khi Sư Tử Trắng 2B dự kiến khai thác từ quý IV/2027 hoặc quý I/2028.

Trong quý I/2026, PV GAS ghi nhận doanh thu khoảng 38.800 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận đạt khoảng 3.750- 3.800 tỷ đồng , tăng khoảng 10%.

Doanh nghiệp dự báo doanh thu 6 tháng đầu năm có thể đạt khoảng 75.000 tỷ đồng và lợi nhuận vượt 8.000 tỷ đồng .

Dù vậy, PV GAS vẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng trong bối cảnh nguồn khí nội địa suy giảm, khiến doanh nghiệp phải gia tăng nhập khẩu LNG với giá vốn cao hơn. Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu 142.000 tỷ đồng , tăng khoảng 4% so với năm trước, song lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm gần 22% còn khoảng 9.000 tỷ đồng .