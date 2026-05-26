Người ôm vàng miếng lỗ đậm

Mỗi lượng vàng miếng SJC vừa giảm thêm nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 26/5, kéo giá bán lùi sâu về vùng 161,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất 2 tháng qua.

Giá vàng miếng lùi sâu về vùng thấp nhất 2 tháng qua khiến nhà đầu tư lỗ đậm. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục giảm giá giao dịch vàng miếng thêm nửa triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua, kéo giá mua vào xuống 158,5 triệu/lượng và bán ra ở mức 161,5 triệu đồng. Chênh lệch giá mua - bán được doanh nghiệp này giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là giá giao dịch vàng miếng mà một loạt doanh nghiệp lớn khác trong nước như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… đang áp dụng.

Đáng chú ý, với phiên giảm sáng nay, giá vàng miếng SJC đã chính thức thủng đáy 2 tháng. Trên biểu đồ giá hàng ngày, kể từ đầu tháng 4, giá vàng miếng trong nước đã liên tục đi xuống. Từ mốc gần 177 triệu đồng/lượng, giá mặt hàng này đã rớt khoảng 16 triệu đồng chỉ trong vòng 2 tháng qua. Diễn biến này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra đã khiến người mua vàng miếng hồi đầu tháng 4 đến nay đã lỗ 19 triệu đồng mỗi lượng, tương ứng mức lỗ ròng tới 11%.

Thậm chí, nếu so với đỉnh 190,9 triệu đồng/lượng thiết lập hồi cuối tháng 2, giá vàng miếng SJC hiện thấp hơn tới 29,4 triệu đồng, khiến người mua thời điểm đó đang lỗ ròng hơn 32 triệu/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC TRƯỢT DÀI Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn trong nước cũng ghi nhận diễn biến giảm mạnh sáng nay. Trong đó, các doanh nghiệp lớn như Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đều giảm giá mặt hàng này gần nửa triệu đồng so với hôm qua, kéo giá mua về quanh vùng 158,3-158,5 triệu/lượng, còn giá bán rơi xuống vùng 161,3-161,5 triệu đồng.

Riêng Công ty Mi Hồng sáng nay giảm 200.000 đồng với giá vàng nhẫn 999, hiện niêm yết ở 158,8 - 160,3 triệu đồng/lượng. Đây cũng là doanh nghiệp chấp nhận mua vào vàng nhẫn của người dân với giá cao nhất thị trường nhưng bán ra ở mức thấp nhất.

Giá vàng trong nước suy yếu chủ yếu do chịu tác động từ giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay của quốc tế biến động giảm mạnh 32 USD (-0,8%) so với giá chốt phiên liền trước, hiện lao xuống mốc 4.537 USD /ounce.

Giá vàng thế giới suy yếu trong bối cảnh thị trường phản ứng trước triển vọng hòa bình Mỹ - Iran. Giới đầu tư hiện đánh giá rủi ro còn khá lớn bởi các thỏa thuận mới dừng ở mức kỳ vọng. Điều này đồng nghĩa cả giá vàng và dầu có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới, phụ thuộc vào kết quả thực tế của các cuộc đàm phán cũng như khả năng mở lại eo biển Hormuz.

Đợt giảm giá của vàng còn đến từ việc một nhà đầu tư lớn của thế giới là Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đã liên tục bán ra tài sản này. Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), CRB đã giảm 27,9 tấn vàng trong giai đoạn tháng 1-4, đây là mức giảm dự trữ vàng đáng kể nhất của nước này kể từ năm 2002.