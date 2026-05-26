Giá vàng thế giới 'trượt' dài

Trong phiên giao dịch 25/5, giá vàng thế giới nhanh chóng đảo chiều giảm sâu xuống vùng 4.548 USD/ounce, thậm chí có thời điểm giá mặt hàng này đã xuống dưới 4.540 USD.

Trong phiên giao dịch 25/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống 4.534 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới vừa ghi nhận một đợt lao dốc mạnh, kéo giá giao ngay từ vùng gần 4.579 USD /ounce xuống vùng 4.532 USD /ounce, trước khi phục hồi nhẹ về 4.540 USD hiện tại.

Đáng chú ý, đà giảm kể trên đã xóa sạch mức tăng mà mặt hàng này ghi nhận được trong phiên giao dịch 25/5 (giờ Mỹ) trước đó. Trong phiên giao dịch này, giá kim quý đã duy trì đà phục hồi ấn tượng, chốt phiên tăng 60,8 USD lên 4.569,3 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 0,5% lên 4.545,6 USD /ounce. Tuy nhiên, dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, giá vàng đã quay đầu giảm mạnh.

Tính trong vòng 1 tháng qua, giá vàng thế giới đã giảm 3,4%. Còn tính từ cuối tháng 2, thời điểm Mỹ - Israel phát động các cuộc tấn công nhằm vào Iran, giá vàng thế giới đã mất khoảng 14% giá trị.

Diễn biến đảo chiều của giá vàng thế giới xảy ra trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông lại "nóng" lên.

Mới đây, nhà đàm phán cấp cao nhất của Iran và Ngoại trưởng nước này đã có mặt tại thủ đô Doha của Qatar để thảo luận với Thủ tướng Qatar về một thỏa thuận tiềm năng với Mỹ, nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua, theo Reuters.

Tuy nhiên, cả Washington và Tehran đều hạ thấp kỳ vọng về khả năng sớm đạt được đột phá trong đàm phán.

Trong khi các cuộc đàm phán diễn ra, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích tại miền nam Iran nhằm vào nhiều mục tiêu, bao gồm các tàu bị nghi đang tìm cách rải thủy lôi và các bệ phóng tên lửa.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc không kích được thực hiện nhằm mục đích tự vệ và để bảo vệ lực lượng Mỹ trước các mối đe dọa do lực lượng Iran gây ra.

Trước động thái này, giá dầu thô đã quay đầu tăng trở lại.

Giá dầu thô duy trì ở mức cao có thể làm gia tăng áp lực lạm phát và khiến lãi suất phải duy trì ở mức cao trong thời gian dài. Dù vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, môi trường lãi suất cao lại gây bất lợi cho kim loại quý này do đây là tài sản không mang lại lợi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trước cuối năm, với xác suất 54% Fed nâng lãi suất vào tháng 12.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 77,42 USD /ounce, bạch kim giảm 0,5% xuống 1.958,18 USD /ounce, trong khi palladium giảm 0,6% xuống 1.389,68 USD /ounce.