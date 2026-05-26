Hệ sinh thái nghìn tỷ USD của người giàu nhất thế giới

Elon Musk sở hữu ít nhất 7 công ty, trong đó có hãng xe điện Tesla, nhà sản xuất tên lửa SpaceX và startup trí tuệ nhân tạo xAI.

Tesla, SpaceX, xAI, X, Neuralink về mặt pháp lý là những công ty độc lập. Tuy nhiên, các tổ chức này lại cùng chia sẻ nhân sự, nguồn vốn, công nghệ, cơ sở hạ tầng, dữ liệu và cả câu chuyện phát triển, theo cách mà hiện nay chưa có "đế chế" nào khác có thể làm được.

"Tất tay" trong lĩnh vực xe điện và hàng không vũ trụ

Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Elon Musk vẫn giữ vững vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản "khủng" 827,7 tỷ USD . Ông cũng là người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt 500 tỷ USD .

Trong hệ sinh thái doanh nghiệp nghìn tỷ USD của Musk, hãng xe điện Tesla có mức độ nhận diện thương hiệu cao đối với công chúng toàn cầu. Ông bắt đầu đầu tư vào doanh nghiệp này từ năm 2004 và giữ cương vị CEO từ năm 2008.

Đây là công ty chuyên thiết kế, phát triển, sản xuất, kinh doanh và cho thuê các phương tiện chạy hoàn toàn bằng điện hiệu suất cao, đồng thời phát triển các hệ thống sản xuất, lưu trữ năng lượng và cung cấp các dịch vụ liên quan đến sản phẩm của mình. Các dòng xe dành cho người tiêu dùng của Tesla bao gồm Tesla Model 3, Tesla Model Y, Tesla Model S, Tesla Model X, Tesla Cybertruck.

Quý I năm nay, Tesla ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đều vượt kỳ vọng của Phố Wall. Theo đó, tổng doanh thu đạt 22,4 tỷ USD , tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, lợi nhuận gộp đạt 4,72 tỷ USD , tăng mạnh 50% so với quý I/2025. Lợi nhuận ròng phân bổ cho cổ đông phổ thông (theo chuẩn GAAP) tăng 17%, đạt 477 triệu USD .

Hãng xe điện này đã xuất xưởng tổng cộng 408.386 xe và bàn giao 358.023 chiếc trên toàn cầu. Các mặt hàng chủ lực vẫn là bộ đôi Model 3 và Model Y với hơn 341.000 xe được giao đến tay khách hàng. Theo tính toán của giới đầu tư, giá trị vốn hóa thị trường của Tesla rơi vào khoảng 1.600 tỷ USD .

Hiện, Elon Musk sở hữu khoảng 12% cổ phần của Tesla. Ông còn nắm giữ các quyền chọn cho phép mua thêm khoảng 8% cổ phần.

Nhằm giảm chi phí khám phá không gian, Musk còn thành lập SpaceX vào năm 2002. Đây là công ty chuyên thiết kế, chế tạo và phóng các phương tiện hàng không vũ trụ tiên tiến.

Kể từ khi thành lập, SpaceX đã thực hiện 246 lần phóng tên lửa và tàu vũ trụ, trong đó 207 lần hạ cánh thành công. Năm ngoái, SpaceX thực hiện hơn 80% tổng số vụ phóng tên lửa trên toàn cầu và hiện có hơn 10.000 vệ tinh Starlink đang hoạt động trên quỹ đạo, cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh cho doanh nghiệp và quân đội, theo Business Insider.

Đáng chú ý, SpaceX cũng là công ty tư nhân duy nhất từng đưa tàu vũ trụ trở về từ quỹ đạo thấp và vận chuyển con người đến rồi trở về từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS). Với định giá vượt 100 tỷ USD , SpaceX hiện là một trong những công ty tư nhân giá trị nhất thế giới.

Tuy nhiên, tham vọng của Elon Musk vẫn chưa dừng lại. Vào ngày 12/7/2023, ông công bố thành lập công ty trí tuệ nhân tạo xAI với mục tiêu "hiểu bản chất thực sự của vũ trụ". Đội ngũ của xAI bao gồm nhiều cựu nhân sự từ: Google Research, Google DeepMind, Microsoft Research.

Ông muốn xAI cạnh tranh với các công ty đứng sau những chatbot như ChatGPT. Vào tháng 2 năm nay, SpaceX chính thức mua lại xAI nhằm xây dựng một hệ sinh thái đổi mới tích hợp theo chiều dọc tập trung vào điện toán không gian. Theo CNBC, đây là thương vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử với mức định giá lên đến 1.250 tỷ USD .

Thương vụ mua lại mạng xã hội Twitter

Elon Musk cũng từng gây chú ý với thương vụ mua lại Twitter. Đầu năm 2022, ông bắt đầu mua cổ phần của mạng xã hội này và nhanh chóng trở thành cổ đông lớn nhất. HĐQT Twitter sau đó nhất trí đề nghị mua lại trị giá 44 tỷ USD của Musk.

Ngày 27/10/2022, Musk chính thức tiếp quản Twitter và đưa công ty rời sàn chứng khoán. Đến tháng 7/2023, Twitter được đổi tên thành X. Năm 2025, ông sáp nhập Twitter với xAI trong một thương vụ định giá công ty hợp nhất ở mức 113 tỷ USD (sau khi trừ nợ).

Đáng chú ý, vị tỷ phú 54 tuổi cũng là nhà sáng lập của startup đào hầm The Boring Company và công ty công nghệ cấy ghép não Neuralink. Hai startup này đã huy động được tổng cộng khoảng 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư tư nhân.

Theo Neuralink, các thiết bị của công ty được thiết kế để giúp con người giao tiếp dễ dàng hơn thông qua văn bản hoặc giọng nói tổng hợp, khám phá Internet và thể hiện sự sáng tạo qua nhiếp ảnh, nghệ thuật hoặc viết lách.

Trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD

Hôm 20/5 (giờ địa phương), SpaceX đã công bố hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Bên cạnh hàng loạt thông tin về doanh thu, thua lỗ, các thỏa thuận thương mại và hoạt động kinh doanh, hồ sơ này cũng tiết lộ chi tiết về tỷ lệ sở hữu của Elon Musk.

Musk hiện nắm giữ 6,4 tỷ cổ phiếu SpaceX. Dù đợt IPO vẫn chưa diễn ra, các giao dịch gần đây trên thị trường tư nhân đã ghi nhận mức giá lên tới 130 USD /cổ phiếu. Điều đó đồng nghĩa số cổ phần SpaceX của Musk có giá trị khoảng 830 tỷ USD .

Trong khi đó, lượng cổ phiếu Tesla mà ông sở hữu, bao gồm cả các quyền chọn cổ phiếu đã được trao theo gói thưởng năm 2018, hiện có giá trị khoảng 290 tỷ USD .

Tổng giá trị tài sản từ 2 khoản đầu tư này đạt khoảng 1.100 tỷ USD .

Theo tờ Barron's, các nhà đầu tư đang bước vào một kỷ nguyên mới của ngành không gian thương mại và cũng là kỷ nguyên mới của sự giàu có cá nhân. Vì vậy, Elon Musk, vốn đã là người giàu nhất thế giới, có thể trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản vượt mốc 1.000 tỷ USD .

Điều này nhiều khả năng sẽ được xác nhận chính thức khi thương vụ IPO của SpaceX hoàn tất. Hiện tại, SpaceX được thị trường tư nhân định giá khoảng 1.700 tỷ USD . Tuy nhiên, mức giá IPO có thể lên tới ít nhất 160 USD /cổ phiếu, tương đương mức định giá khoảng 2.200 tỷ USD .

Một điểm đáng chú ý là gói thưởng cổ phiếu khuyến khích năm 2025 tại Tesla cho phép ông nhận thêm tối đa 424 triệu cổ phiếu. Trong khi đó, gói thù lao tại SpaceX có thể mang lại cho ông tới 1,3 tỷ cổ phiếu bổ sung.

Nếu Musk đạt được toàn bộ các mục tiêu để nhận số cổ phiếu thưởng này, giá trị phần sở hữu của ông tại Tesla và SpaceX có thể lên tới khoảng 6.000 tỷ USD , thậm chí còn cao hơn tùy theo giá cổ phiếu trong tương lai.

Hay như việc cổ phiếu Tesla tăng 0,59 USD trong phiên giao dịch 21/5 (giờ địa phương), tương đương mức tăng 0,1%, cũng đủ giúp Musk "bỏ túi" thêm khoảng 420 triệu USD .

Đối với Musk, đó gần như chỉ là một "con số làm tròn" trong khối tài sản khổng lồ của ông. Nhưng với phần lớn mọi người, số tiền trên đủ để tạo ra sự giàu có cho nhiều thế hệ trong một gia đình.

Các chuyên gia nhận định tài sản hiện tại của Musk đã lớn hơn GDP hàng năm của Đài Loan (Trung Quốc). Trên thế giới, chỉ có 2 nền kinh tế có GDP hàng năm vượt 6.000 tỷ USD , đó là Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, GDP của Đức đạt khoảng 5.000 tỷ USD , GDP Nhật Bản khoảng 4.000 tỷ USD .

Chuyên gia lưu ý GDP không hoàn toàn tương đương với tài sản hay của cải mà một quốc gia tích lũy được. Tuy nhiên, phép so sánh này cho thấy quy mô tài sản của Musk đã đạt đến mức độ hiếm có trong lịch sử kinh tế hiện đại.