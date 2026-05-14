Elon Musk, Jensen Huang nói về cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập

CEO các tập đoàn lớn tại Mỹ bày tỏ tín hiệu tích cực sau khi tham gia cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

CEO Tesla Elon Musk tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo đài CCTV, CEO của nhiều tập đoàn Mỹ đã có mặt trong phòng họp nơi diễn ra cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trả lời phóng viên khi rời Đại lễ đường Nhân dân, CEO Tesla Elon Musk cho biết ông mong muốn đạt được "nhiều điều tốt đẹp" tại Trung Quốc.

Trong khi đó, CEO Nvidia Jensen Huang nói rằng ông hy vọng 2 nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Về phía Apple, CEO Tim Cook cũng ra dấu xác nhận tích cực khi rời đi.

Trong bài phát biểu trước đó, ông Trump đã ca ngợi phái đoàn gồm CEO các doanh nghiệp Mỹ mà ông mang theo tới Bắc Kinh.

"Tôi chỉ muốn thay mặt cho toàn bộ phái đoàn tuyệt vời của chúng tôi nói rằng nước Mỹ có những doanh nhân vĩ đại nhất, lớn mạnh nhất và có lẽ là giỏi nhất thế giới", ông Trump nói.

Ông cho biết sự hiện diện của các CEO bày tỏ sự tôn trọng đối với Chủ tịch Tập Cận Bình và Trung Quốc. Họ mong muốn thúc đẩy thương mại, mở rộng hợp tác kinh doanh và mọi thứ sẽ hoàn toàn dựa trên nguyên tắc đôi bên cùng có lợi.

Theo một quan chức Nhà Trắng, hơn 10 CEO và lãnh đạo cấp cao đã tham gia chuyến thăm Trung Quốc cùng ông Trump, bao gồm CEO Apple Tim Cook, CEO Boeing Kelly Ortberg, CEO Nvidia Jensen Huang, CEO Tesla Elon Musk...

Trước đó, Reuters đưa tin CEO Nvidia được ông Trump mời tham gia chuyến đi vào phút chót. Trong ngày lên đường tới Trung Quốc, ông Trump thông báo đã đề nghị ông Jensen Huang tham gia chuyến công du. Ông Huang sau đó đã được các phóng viên Nhà Trắng nhìn thấy lên chuyên cơ Không lực Một tại Alaska để tới Bắc Kinh.

Ban đầu, tên của CEO Nvidia không xuất hiện trong danh sách lãnh đạo doanh nghiệp mà Nhà Trắng công bố đầu tuần này. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết lịch trình của ông Huang đã thay đổi nên cuối cùng ông có thể tham gia chuyến đi.

Việc ông Huang được bổ sung vào phút cuối cho thấy các chip H200 đầy sức mạnh của Nvidia, hiện vẫn chưa được bán tại Trung Quốc, có thể là một nội dung nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh.

Còn người phát ngôn của Cisco thông báo dù đã được Nhà Trắng mời tham gia chuyến công du Trung Quốc, CEO Chuck Robbins lại không thể tham dự do công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh trong tuần này.

Trong phái đoàn tham gia, việc xuất hiện của CEO Boeing Kelly Ortberg cũng trở thành tâm điểm. Hồi tháng 4, ông Ortberg nói rằng Boeing kỳ vọng chính quyền ông Trump sẽ giúp hãng đạt được một đơn hàng lớn từ Trung Quốc, vốn đã bị trì hoãn từ lâu. Trung Quốc và nhà sản xuất máy bay Mỹ đã đàm phán về một thỏa thuận trong thời gian dài, bao gồm 500 máy bay 737 MAX cùng hàng chục máy bay thân rộng sử dụng động cơ của GE.

Như vậy, đây sẽ là đơn hàng lớn đầu tiên của Trung Quốc dành cho Boeing kể từ năm 2021, và bất kỳ thông báo nào về thương vụ này cũng sẽ được xem là một thắng lợi lớn cho hội nghị thượng đỉnh của hai nhà lãnh đạo.