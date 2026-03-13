Mỹ - Trung Quốc sắp đàm phán thương mại

Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước giữa Mỹ và Trung Quốc vào cuối tháng 3.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong từ ngày 15-16/2. Ảnh: Reuters.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ gặp Phó thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong trong 2 ngày 15 và 16/2 tại Paris (Pháp) để tiến hành một vòng đàm phán thương mại mới, theo AP.

Cuộc gặp được xem là bước chuẩn bị cho chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh (Trung Quốc), dự kiến bắt đầu từ ngày 31/3.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ tới gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, nhằm duy trì sự ổn định trong quan hệ giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Bessent cho biết nhờ mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, đối thoại thương mại và kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc đang tiếp tục tiến triển.

"Dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, nhóm của chúng tôi sẽ tiếp tục mang lại những kết quả đặt lợi ích của nông dân, người lao động và doanh nghiệp Mỹ lên hàng đầu", ông nói thêm.

Về phía mình, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã xác nhận chuyến đi của ông Hà Lập Phong tới Pháp để đàm phán với Mỹ và sẽ thảo luận về các vấn đề thương mại và kinh tế mà cả 2 nước cùng quan tâm.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố riêng, bộ này cũng phản đối cuộc điều tra thương mại mới của chính quyền ông Trump đối với 16 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ "gây tổn hại nghiêm trọng tới trật tự kinh tế và thương mại quốc tế". Cuộc điều tra này nhằm chuẩn bị cho đợt áp thuế mới.

"Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền cũng như lợi ích hợp pháp của mình", tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ.

Cuộc điều tra mới của Mỹ được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ gói thuế quan toàn cầu quy mô lớn mà ông Trump áp đặt năm ngoái. Động thái này của Tòa Tối cao đã khiến mức thuế giảm xuống đối với một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc.

Ông Gary Ng, chuyên gia kinh tế cấp cao tại ngân hàng Pháp Natixis và nghiên cứu viên tại CEIAS, cho rằng cuộc gặp giữa lãnh đạo 2 nước sẽ là cuộc gặp song phương quan trọng nhất, trước thềm cuộc gặp giữa Chủ tịch Tập và ông Trump.

Trong khi đó, chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ kể từ khi ông tới quốc gia này trong nhiệm kỳ đầu năm 2017.

Chuyến đi diễn ra 5 tháng sau khi 2 nhà lãnh đạo gặp nhau tại thành phố Busan (Hàn Quốc) và nhất trí về một thỏa thuận "đình chiến" kéo dài một năm trong cuộc chiến thương mại. Đây là thời điểm mà các mức thuế trả đũa lẫn nhau từng tăng vọt lên 3 chữ số trước khi 2 bên hạ nhiệt căng thẳng.

Giới doanh nghiệp và các nhà phân tích hiện theo dõi sát các cuộc đàm phán giữa ông Bessent và ông Hà để tìm manh mối về khả năng đạt được thỏa thuận, trước khi Chủ tịch Tập và ông Trump gặp nhau tại Bắc Kinh.

Nội dung cuộc họp bao gồm cả khả năng Trung Quốc gia tăng mua các mặt hàng của Mỹ như đậu tương và máy bay, cũng như cách 2 bên giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng đây sẽ là một năm quan trọng đối với quan hệ Mỹ - Trung. Dù không xác nhận chuyến thăm cấp nhà nước, ông cho biết "chương trình trao đổi cấp cao đã được đưa lên bàn nghị sự".

"Điều 2 bên cần làm lúc này là chuẩn bị kỹ lưỡng, tạo môi trường phù hợp, quản lý những rủi ro đang tồn tại và loại bỏ các yếu tố gây gián đoạn không cần thiết", ông Vương nói thêm.

Ông Bessent và ông Hà đã dẫn dắt các cuộc đàm phán thương mại giữa 2 nước từ năm ngoái và từng gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) , London (Anh), Stockholm (Thụy Điển), Madrid (Tây Ban Nha) và Kuala Lumpur (Malaysia).