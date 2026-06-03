Bộ Tài chính làm rõ thông tin về dữ liệu tài khoản người nộp thuế

Bộ Tài chính khẳng định dự thảo Nghị định vẫn giữ nguyên quy định ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan quản lý thuế.

Bộ Tài chính khẳng định ngân hàng phải phối hợp với cơ quan thuế khi phát hiện các trường hợp có giao dịch bất thường cần kiểm tra. Ảnh: Nam Khánh.

Trước một số thông tin cho rằng Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản người nộp thuế trong dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Quản lý thuế, Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa có thông tin làm rõ nhằm tránh gây hiểu nhầm về nội dung dự thảo cũng như trách nhiệm của các tổ chức tín dụng trong công tác quản lý thuế.

Theo Cục Thuế, dự thảo Nghị định đang được lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp vẫn quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế.

Cụ thể, khoản 3 Điều 61 dự thảo quy định các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, thanh toán trực tuyến và tổ chức thẻ quốc tế có trách nhiệm cung cấp thông tin về tài khoản thanh toán của người nộp thuế mở tại ngân hàng cho cơ quan quản lý thuế. Đồng thời, các đơn vị này phải phối hợp với cơ quan thuế khi phát hiện các trường hợp có giao dịch bất thường cần kiểm tra tình trạng tuân thủ nghĩa vụ thuế.

Dự thảo cũng quy định chi tiết nội dung thông tin phải cung cấp, bao gồm thông tin định danh chủ tài khoản như họ tên, ngày sinh, mã số thuế, địa chỉ, quốc gia cư trú; số hiệu tài khoản; thời điểm mở và đóng tài khoản.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế có thể được cung cấp các dữ liệu liên quan đến giao dịch của người nộp thuế như số lượng và giá trị giao dịch, nội dung giao dịch, thông tin bên chuyển và bên nhận, các giao dịch trong và ngoài nước, số dư tài khoản, số dư cuối kỳ, thu nhập phát sinh từ tài khoản và các thông tin khác phục vụ công tác quản lý thuế.

Dự thảo cũng đề cập đến việc cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, người được ủy quyền, đồng chủ tài khoản, người thụ hưởng và các bên liên quan; thông tin về các giao dịch bất thường, đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; cùng các báo cáo theo tiêu chuẩn trao đổi thông tin tài khoản tài chính đối với đối tượng không cư trú thuế tại Việt Nam và các báo cáo khác phù hợp với tiêu chuẩn của Diễn đàn toàn cầu theo quy định tại điều 63 Nghị định này.

Theo Cục Thuế, các quy định này được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa điểm b khoản 2 Điều 40 Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, trong đó quy định trách nhiệm của tổ chức tín dụng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong việc cung cấp, kết nối và chia sẻ thông tin phục vụ quản lý thuế. Luật đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung, hình thức, phương thức và thời hạn cung cấp thông tin.

Ngoài ra, dự thảo cũng kế thừa các quy định hiện hành tại Điều 30 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế năm 2019.

"Như vậy, dự thảo Nghị định hiện nay không bỏ quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức tín dụng như một số thông tin phản ánh, mà tiếp tục kế thừa và bảo đảm thực hiện đúng quy định của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15", Cục Thuế nhấn mạnh.

Theo cơ quan quản lý, việc quy định trách nhiệm phối hợp và cung cấp thông tin của các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời góp phần phòng ngừa gian lận và hạn chế thất thu ngân sách Nhà nước theo đúng quy định pháp luật.