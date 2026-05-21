Đề xuất thu nhập 28 triệu đồng/tháng chưa phải nộp thuế

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng/năm, qua đó cá nhân có một người phụ thuộc và thu nhập 28 triệu đồng/tháng sẽ chưa phải nộp thuế.

Trong đề xuất mới của Bộ Tài chính, người có thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế với mức thuế suất từ 5%. Ảnh: Nam Khánh.

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất bổ sung khoản giảm trừ đối với chi phí y tế và giáo dục - đào tạo khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo dự thảo, người nộp thuế là cá nhân cư trú được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho các khoản chi y tế và giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc.

Cụ thể, khoản chi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trong nước thuộc danh mục do bảo hiểm y tế chi trả được đề xuất giảm trừ tối đa 23 triệu đồng/năm.

Đối với giáo dục - đào tạo, cơ quan soạn thảo đề xuất mức giảm trừ tối đa là 24 triệu đồng/năm cho các khoản học phí tại cơ sở giáo dục trong nước, bao gồm giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn theo quy định. Như vậy, tổng mức giảm trừ tối đa đối với chi phí y tế và giáo dục - đào tạo được đề xuất là 47 triệu đồng/năm.

Trường hợp người nộp thuế có một người phụ thuộc và phát sinh đầy đủ các khoản chi phí y tế, giáo dục - đào tạo theo mức tối đa được giảm trừ, tổng mức giảm trừ gồm: giảm trừ gia cảnh cho bản thân 15,5 triệu đồng/tháng, tương đương 186 triệu đồng/năm; giảm trừ cho một người phụ thuộc 6,2 triệu đồng/tháng, tương đương 74,4 triệu đồng/năm; giảm trừ chi phí y tế 23 triệu đồng/năm và giảm trừ chi phí giáo dục - đào tạo 24 triệu đồng/năm.

Theo đó, tổng mức giảm trừ trong trường hợp này là 307,4 triệu đồng/năm, chưa bao gồm các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Bộ Tài chính tính toán nếu áp dụng phương án trên, người có một người phụ thuộc và phát sinh đầy đủ chi phí y tế, giáo dục theo mức tối đa thì với thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng sẽ chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Người có thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế với mức thuế suất từ 5%.

Theo ước tính của Bộ Tài chính, phương án này có thể làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng chính sách sẽ góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế, giáo dục cho người dân, đồng thời thể hiện sự hỗ trợ, chia sẻ của Nhà nước.

Về dài hạn, chính sách được kỳ vọng khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo, qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan, cải thiện năng suất lao động và chất lượng an sinh xã hội.

Để được áp dụng giảm trừ, dự thảo quy định các khoản chi phải có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Riêng chi phí khám chữa bệnh phải kèm bảng kê chi phí sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.