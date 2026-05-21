TV2 thông báo Chủ tịch và Kế toán trưởng bị khởi tố

  • Thứ năm, 21/5/2026 20:20 (GMT+7)
TV2 cho biết Chủ tịch HĐQT Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Bùi Thị Ngọc Lý bị khởi tố trong vụ án xảy ra tại EVNNPT, PC1 và các đơn vị liên quan.

Ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2. Ảnh: TV2.

CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - PECC2 (HoSE: TV2) vừa công bố thông tin bất thường.

Cụ thể, doanh nghiệp cho biết theo thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), CTCP Tập đoàn PC1 và các công ty liên quan trên địa bàn toàn quốc, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch HĐQT và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng công ty.

Được biết, ông Nguyễn Chơn Hùng sinh năm 1970 tại Quảng Trị, có trình độ chuyên môn Kỹ sư cơ khí, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông nắm giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ 2015.

Trong khi đó, bà Bùi Thị Ngọc Lý có trình độ Cử nhân Kế toán, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, đảm nhiệm vị trí Kế toán trưởng TV2 từ tháng 12/2016.

Trước đó, CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) đã công bố thông tin cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam hoặc áp dụng biện pháp tạm giam đối với một số người nội bộ của PC1.

Danh sách các cá nhân bị khởi tố, tạm giam gồm 7 người. Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đệ, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng.

Ngoài ra còn có ông Trịnh Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát; ông Võ Hồng Quang, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường, Phó tổng giám đốc cũng nằm trong danh sách khởi tố.

PC1 thông báo Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo bị khởi tố

Theo thông tin doanh nghiệp vừa công bố, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT cùng nhiều lãnh đạo khác vừa bị khởi tố.

22:47 16/5/2026

Lý do Chủ tịch HĐQT cùng nhiều nhân sự chủ chốt của PC1 bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1, cùng 6 cá nhân khác.

11:56 17/5/2026

Công ty PC1 tham gia thế nào tại các 'siêu dự án' điện quốc gia?

Từ một doanh nghiệp xây lắp điện truyền thống, Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 thời gian qua nổi lên như một “ông lớn” hạ tầng năng lượng với dấu ấn tại các đại dự án điện quốc gia.

17:45 17/5/2026

Liên Phạm

TV2 PECC2 TV2 PC1 Công ty PC1 Nguyễn Chơn Hùng

