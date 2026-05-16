PC1 thông báo Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo bị khởi tố

Theo thông tin doanh nghiệp vừa công bố, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT cùng nhiều lãnh đạo khác vừa bị khởi tố.

Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1. Ảnh: PC1.

Ngày 16/5, CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến việc nhận được công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về xử lý hành vi vi phạm pháp luật của một số cá nhân tại công ty.

Theo thông tin công bố, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam hoặc áp dụng biện pháp tạm giam đối với một số người nội bộ của PC1.

Danh sách các cá nhân bị khởi tố, tạm giam gồm 7 người. Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1, bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản.

Cùng bị điều tra với các cáo buộc tương tự còn có ông Vũ Ánh Dương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc PC1; ông Nguyễn Minh Đệ, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc PC1, đồng thời là Tổng giám đốc Công ty TNHH Cột thép Đông Anh; bà Trần Thị Minh Việt, Kế toán trưởng.

Ngoài ra còn có ông Trịnh Ngọc Anh, Phó tổng giám đốc PC1, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát; ông Võ Hồng Quang, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc và ông Đặng Quốc Trường, Phó tổng giám đốc cũng nằm trong danh sách khởi tố.

PC1 cũng cho biết chưa thể công bố báo cáo tài chính quý I/2026 đúng thời hạn do các nhân sự liên quan đến việc phê duyệt báo cáo đang phối hợp làm việc với cơ quan điều tra và đã bị khởi tố, tạm giam. Doanh nghiệp cam kết công bố thông tin ngay sau khi hoàn tất báo cáo tài chính.

Cùng ngày, Ban kiểm soát PC1 đã ban hành nghị quyết về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Theo Ban kiểm soát, hiện có 4 thành viên HĐQT bị tạm giam, không thể thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT. Do đó, HĐQT PC1 chỉ còn một thành viên, thấp hơn số lượng tối thiểu theo quy định, và không đủ điều kiện tổ chức họp HĐQT để triệu tập đại hội.

Đại hội bất thường dự kiến được tổ chức trong tháng 7, tại trụ sở công ty (Hà Nội). Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham dự đại hội là 5/6.

Nội dung họp dự kiến gồm bầu bổ sung thành viên HĐQT và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.