Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phố Hoàng Cầu ở Hà Nội

Liên quan đến việc 2 nhóm nam nữ xô xát nhau tại vỉa hè trước tòa nhà 169 Hoàng Cầu, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng"

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin ngày 15/5, trên mạng xã hội lan truyền một số video, hình ảnh về việc 2 nhóm nam nữ xô xát nhau tại vỉa hè trước tòa nhà 169 phố Hoàng Cầu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 14/5, xuất phát từ mâu thuẫn trong thang máy của tòa nhà. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đống Đa đã vào cuộc xác minh.

Công an phường Đống Đa mời những người liên quan vụ gây mất trật tự ở phố Hoàng Cầu về làm việc.

Từ các thông tin thu thập được, chiều 15/5, Công an phường Đống Đa đã đưa những người liên quan gồm N.H.M (SN 1982, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (SN 1989, trú ở xã Phú Xuyên); V.H.L (SN 2001, trú ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội); N.G.H (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu Quốc Tử Giám) về trụ sở Công an phường để tiến hành lấy lời khai, xác minh, làm rõ.

Căn cứ các tài liệu thu thập ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của những người có liên quan.