Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử (Tập 2)" của luật sư, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Trương Duy Lượng - nguyên Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Dưới tác động mạnh mẽ của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, bên cạnh những yếu tố tích cực như thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, công nghiệp hóa, hiện đại hóa được đẩy mạnh, tính cạnh tranh được cải thiện, môi trường đầu tư thông thoáng, thu nhập bình quân đầu người từng bước được nâng cao..., thì những tác động của nó theo chiều hướng tiêu cực cũng ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội.

Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử (Tập 2)".

Trong môi trường đó, do lợi ích kinh tế trước mắt mà có chủ thể kinh doanh lợi dụng "kẽ hở" của pháp luật hoặc cố ý làm trái quy định của pháp luật nhằm trục lợi cho bản thân, từ đó phát sinh các tranh chấp dân sự nói chung, tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại, tài chính - ngân hàng nói riêng ngày càng phức tạp.

Để thuận lợi cho quá trình xử lý và giải quyết các tranh chấp này, Nhà nước ta đã xây dựng hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ và hoàn chỉnh trong nhiều lĩnh vực khác nhau, cả ở pháp luật nội dung và pháp luật tố tụng, trong đó quyền và nghĩa vụ của các chủ thể được chú trọng và bảo đảm.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, việc giải quyết một số tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại cũng còn bộc lộ những vấn đề hạn chế về nhận thức và áp dụng pháp luật trong chính những người thực thi pháp luật.

Nhằm góp phần nghiên cứu, tìm hiểu những quy định của pháp luật cũng như bản chất các vụ việc, thực tiễn giải quyết tranh chấp và những thiếu sót trong quá trình giải quyết tranh chấp về dân sự - kinh tế, để ngày càng nhận thức áp dụng đúng pháp luật dân sự - kinh tế góp phần thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo môi trường thuận lợi cho kinh doanh, thương mại, đồng thời tiếp nối thành công của cuốn "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử (Tập 1)", Nhà Xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử (Tập 2)" của Luật sư, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) Trương Duy Lượng - nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, người có bề dày công tác nghiên cứu khoa học pháp lý, với vốn kiến thức chuyên sâu về lý luận trong lĩnh vực pháp luật dân sự - kinh tế và kinh nghiệm nhiều năm trực tiếp xét xử các vụ việc dân sự - kinh tế.