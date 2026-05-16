Triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả quy mô lớn

Công an TP.HCM triệt phá đường dây sản xuất bột ngọt giả, khởi tố 3 người, nhóm này bị xác định đã tiêu thụ hơn 4 tấn hàng giả ra thị trường.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM cho biết thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng đã triệt phá thành công đường dây "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm" đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto, bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt thủ tục tố tụng đối với các bị can Dương Thị Yến Xuân và Thạch Hiểu.

Các bị can tạm giam gồm: Dương Thị Yến Oanh (SN 1979), Dương Thị Yến Xuân (SN 1970) và Thạch Hiểu (SN 1979) cùng cư trú tại TP.HCM. Trong đó, bị can Dương Thị Yến Oanh đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố, bắt tạm giam vào đầu tháng 5 vừa qua để điều tra về cùng hành vi kể trên.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, TP.HCM, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Thạch Hiểu với các thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto giả.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; đấu tranh nhanh, đối tượng thừa nhận đây là hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ nên Tổ công tác đã đưa về trụ sở để làm việc.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng chủ mưu, tổ chức mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để cung cấp cho Thạch Hiểu sử dụng vào việc sản xuất bột ngọt giả. Dương Thị Yến Xuân tham gia với vai trò giúp sức, thực hiện việc cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền từ hoạt động tiêu thụ hàng giả.

Các công đoạn sản xuất, đóng gói bột ngọt giả do đối tượng Thạch Hiểu thực hiện.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto; hơn 23.000 bao bì giả các loại; khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu; cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất như cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và các tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 1/2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để đưa ra tiêu thụ tại các cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn TP.HCM. Bước đầu xác định các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Tang vật cơ quan điều tra thu giữ.

Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm của các đối tượng không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và trật tự quản lý kinh tế. Hiện vụ án được cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.